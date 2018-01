Kommune har fundet plejefamilie til efterladt spædbarn

Der er fundet en plejefamilie, der skal passe på en lille pige, som tirsdag blev fundet på en bænk i København.

Det oplyser Sten Kruse-Blinkenberg, der er centerchef i Center for Familiepleje i Københavns Kommune.

Plejefamilien blev fundet, kort tid efter at pigen blev fundet efterladt. Først nu ønsker kommunen dog at oplyse, at plejefamilien er på plads.

»Der har heldigvis været rigtig mange borgere, som har vist interesse for at træde til. Det er vi selvfølgelig enormt glade for.«

»Både i forhold til det her barn, men også for mange andre børn, som har behov for aflastning hos plejefamilier,« siger han.

Plejefamilien, som er fundet til pigen, var i forvejen godkendt som plejefamilie, da den hurtigt skulle kunne træde til.

Den lille pige blev fundet i kritisk tilstand og er blevet behandlet på Rigshospitalet.

Kommunen ønsker ikke at oplyse, om pigen fortsat befinder sig på hospitalet eller er kommet hjem til plejefamilien.

Læs også Plejefamilie skal sikre hittebarns tryghed

/ritzau/