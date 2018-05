Kommune beder igen om mindre støj fra årets støjfestival

København. Hvis det larmer for meget under den københavnske gadefest Distortion, kan det betyde, at festen ikke må komme igen til næste år.

Men Københavns Kommune, der holder opsyn med støjniveauerne, har ikke fastsat, præcis hvor grænsen går, før man drejer nøglen om for endnu gadefest.

Distortion begynder i år onsdag den 30. maj på Nørrebro og bevæger sig forbi Vesterbro, inden den slutter på Refshaleøen søndag den 3. juni.

Da festen foregår inde i byen, er der grænser for, hvor høj musikken må være. På gader må musikken ikke være højere end 80 decibel målt ved nærmeste beboelse, mens støjgrænsen er 60 decibel for pladser.

Evalueringen af sidste års Distortion viser store problemer med for høj lyd.

- På de fleste scener, som støjvagterne kontrollerede, måtte lydniveauet nedjusteres, fremgår det blandt andet af rapporten.

Især på Sankt Hans Torv på Nørrebro og på Litauens Plads på Vesterbro var der problemer med at sætte lydniveauet korrekt. Det førte til, at kommunen måtte bede arrangøren og politiet om at stoppe festen.

Støjudfordringerne har fået kommunen til at skærpe kravene over for Fonden Distortion København, der står bag gadefesten.

- Vi kunne sidste år konstatere, at de flere steder ikke overholdt støjgrænserne, da de blandt andet havde placeret store højttalere lige uden for beboelse.

- Der var det svært for os at få kontakt til de rette for at få lyden skruet ned, siger Rikke Hvelplund, centerchef i Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune.

I år har arrangørerne på forhånd dokumenteret, hvordan de planlægger at bevare et rimeligt lydniveau, og kommunen har fået direkte telefonnumre til lydansvarlige på alle scener.

Desuden er der sat støjbegrænsninger på de fire største scener.

Rikke Hvelplund regner derfor ikke med, at der kommer støjproblemer med årets gadefest.

- Det er klart, at en gadefest af den størrelse ikke går ubemærket hen. Men vi forventer, at Distortion kan overholde kravene i år, siger hun.

Først til efteråret vil forløbet af årets fest blive evalueret. En samlet vurdering skal så afgøre, om Distortion kan få tilladelse igen til næste år.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) vil ikke garantere, at gadefesten fortsætter - i hvert fald ikke i hele byen.

- Fra politisk side holder vi et vågent øje med, om Distortion er deres ansvar bevidst.

- Derfor vil jeg ikke afvise, at konklusionen kan blive, at Distortion er vokset fra brokvartererne, hvis ikke den lever op til kravet om at gøre den voksende fest mere tålelig for beboerne, skriver hun i en e-mail.

/ritzau/