Københavnsk taco-vogn er Europas bedste gademad

Rosio Sanchéz har arbejdet på verdens fineste restauranter og ved bedre end de fleste, hvad der smager.

Eksempelvis var hun dessertkok på Noma, da hun i 2015 skiftede et af verdens mest feterede spisesteder ud med en madbil for at finde tilbage til sine rødder.

Tre år senere er 73 madeksperter på vegne af Lonely Planet blevet enige om, at det mexikanske taco-sted Hija de Sanchez i København er det ypperste, Europa kan præstere i genren gademad.

Eksperterne tæller internationale bloggere og madskribenter og spidser fra restaurationsbranchen, herunder også Rosio Sanchez’ tidligere kollega fra Noma, René Redzepi.

Andenpladsen på Lonely Planet-listen er i øvrigt det japansk/portugisisk-funderet fiskested i Lissabon, Sea Me, og tredjepladsen gik til Alain Miam Miams parissiske hvedepandekager med fyld.

Den svenske pølsevogn i Stockholm, Korvar Kiosk, har også lige akkurat sneget sig med på listen, men ingen af konkurrenterne kommer altså op på siden af Hija de Sanchez, der på dansk oversættes til Sanchez’ datter eller barn.

Rosio Sanchez er opvokset i det sydlige Chicago som første generation indvandret til USA fra Mexico, og hun husker især de mundvandsdrivende tacos solgt fra trækvogne på gaden, de vegetariske og dem med kalvetunge - tacos de lengua, har hun tidligere fortalt.

Minderne fra barndommens Southside-gademad og den mexikanske madkultur vækker hun til live på pladsen mellem Torvehallerne ved Nørreport i København.

Rosio Sanchez smøger ærmerne op. Efter tacosuccesen ved Torvehallerne har hun åbnet en mere konventionel restauration ved Kødbyen, blot kaldet Sanchez.

»Flere af mine kokkevenner har sagt, at de tror, at det kommer til at kede mig i længden at lave tacos. Men det er jeg faktisk ikke bange for. Det er meget tilfredsstillende at dele sin egen madkultur med andre. Og i øvrigt er der så mange forskellige teknikker og smage i det mexicanske køkken, at det vil være svært at komme til at kede sig,« sagde Rosio Sanchez til Berlingske i forbindelse med åbningen af Hija de Sanchez, hvor hun i øvrigt havde fløjet et mariachiorkester ind fra Norge.

Hemmeligheden bag de ifølge eksperterne ekstraordinære tacos skal muligvis findes i de finere detaljer. Eksempelvis importerer Rosio Sanchez selv tørrede majs fra Mexico, som hun koger og kværner til majsmel. Taco-pandekagerne, som med fyld koster omkring 40 kroner stykket, steges på panden ved bestilling, og osten produceres lokalt af biodynamisk mælk på et mikromejeri.

Så bliver det tilsyneladende ikke bedre.

Taco-succesen ved Torvehallerne har at dømme efter køerne været tydelig, længe før Lonely Planet pointen fast, og Rosio Sanchez har senest udvidet sin forretning til også at tælle en mere konventionel restaurant i Kødbyen på Vesterbro, blot kaldet Sanchez.

Selv er Rosio Sanchez også indstillet til en pris som Årets Københavner, der uddeles af Dagbladet Politiken.