Københavnsk boligformand nægter at betale beboere for at flytte: »Det hører ikke hjemme at gøre nogen til andenrangsborgere«

»Hvis man flytter borgerne, flytter man problemerne.«

Sådan lyder det fra Mohammed Aslam, bestyrelsesformand i boligforeningen Lejerbo i Mjølnerparken.

Reaktionen kommer efter en beboerforening i Brabrand boligforening i Aarhus har tilbudt alle deres beboere i Skovgårdsparken uden uddannelse og arbejde op til 50.000 kroners dækning af flytteomkostninger. Et initiativ, de indtil videre har succes med. 19 beboere har bedt boligforeningen om en snak om mulighederne, skriver Jyllands-Posten.

Udgangspunktet for boligforeningen er de kriterier, boligområder bliver vurderet på, når de vurderes til at være ghettoer eller ej.

Det hører ikke hjemme at gøre nogle borgere til »andenrangsborgere,« fordi de har mistet deres arbejde Mohammed Aslam, bestyrelsesformand i Lejerbo, Mjølnerparken

Et af de fem kriterier i vurderingen af boligområder er, hvor mange beboere der er udenfor arbejdsmarkedet og uden yderligere uddannelse end grundskolen. Derfor er det også dem, der nu bliver tilbudt penge for at flytte.

Skovgårdsparken skal som udgangspunkt ned under 40 procent beboere uden arbejde, før de kan ryge af ghettolisten.

Ghettopakken, der blev præsenteret i foråret, vil rydde boliger i ghettoer, der har ligget på listen i fire år eller mere. Det er i den frygt, beboerne i Brabrand boligforening har taget initiativet.

Mjølnerparken er den eneste ghetto i Københavns Kommune, der i 2017 lå over de 40 procent af beboere, der er på overførselsindkomst. 43,5 procent for at være præcis. Mohammed Aslam mener dog stadig ikke, at »frivillig tvang« er løsningen:

»Personligt bryder jeg mig ikke om den her form for løsninger. Man bør gøre en indsats for at få flere borgere i arbejde. Det hører ikke hjemme at gøre nogle borgere til »andenrangsborgere,« fordi de har mistet deres arbejde,« siger han og fortæller, at man ikke har tænkt sig at gøre det samme i Mjølnerparken.

Keld Laursen, adm. direktør i Brabrand boligforening, ser Mohammed Aslams kritik som en reaktion på hele ghetto-udspillet fra regeringen.

»Jeg er enig i, at der er en ubehagelig undertone i hele lovgivnings-komplekset, som er på vej. Hvis lovgivningen ikke var kommet, så var vores initiativ heller ikke kommet. Det skal ikke ses som et forsøg på, at man skal dele beboerne op i A og B, men det er en reaktion på lovgivningen,« siger Keld Laursen.

Lovgivningen blev besluttet for at bryde parallelsamfund ned, men både Mohammed Aslam og Keld Laursen kritiserer loven for at tvinge beboere ud i en beslutning som denne.