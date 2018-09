Københavns Universitet indfører nultolerance over for sexchikane

En sjofel vittighed. Et klap i numsen. En upassende kommentar.

Den slags opførsel skal ikke længere være en del af arbejds- og studiemiljøet på Københavns Universitet.

KU har nemlig valgt at indføre et nyt regelsæt, hvoraf det fremgår, at der er nultolerance over for blandt andet krænkelser af seksuel karakter. Det skriver uniavisen.dk.

Helt konkret fremgår det af retningslinjerne, at institutionen ikke vil acceptere nogen former for krænkelser, herunder mobning, seksuel chikane eller overgreb på baggrund af etnicitet, seksualitet, køn, alder eller handicap. Og det er underordnet, om krænkelsen sker fysisk, verbalt eller skriftligt.

»Nultolerance betyder, at krænkende adfærd ikke accepteres på KU. Ledelsen har pligt til at reagere, når den får kendskab til sager. Alle medarbejdere, der oplever at blive krænket, har ret til at sige fra. Det samme gælder kollegaer som på tredje hånd oplever situationer, som de opfatter som krænkende,« siger vicedirektør for HR, Lisbeth Møller, til uniavisen.

Jeg synes ikke, man fjerner uskyldig flirt ved at sige, at man ikke må udøve seksuel chikane Nanna Højlund, Forkvinde Kvinderådet

Københavns Universitet oplister en række eksempler på chikane – herunder: uønsket fysisk kontakt, berøringer, klap og klem, upassende invitationer til seksuelt samvær, forslag, forventninger eller krav om seksuelle ydelser, fremvisning af pornografisk materiale samt fysiske overgreb.

Den rette vej at gå

I Kvinderådet hilser man de nye retningslinjer velkomne. For en af de mest effektive måder at komme seksuel chikane til livs er at sætte ind på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, mener forkvinde Nanna Højlund.

»Vi har set rigtig mange eksempler på, at den kultur, der er omkring seksuel chikane, har rigtig svært ved at forsvinde af sig selv. Det er som om, at den tværtimod vokser, hvis ikke man i sine rammer har en indgriben over for den,« siger hun til Berlingske og henviser til de seneste historier om puttemiddage og nomineringer på gymnasier og folkeskoler.

Men risikerer man ikke at fjerne al uskyldig flirt ved ligefrem at indføre nultolerance?

»Jeg synes ikke, man fjerner uskyldig flirt ved at sige, at man ikke må udøve seksuel chikane. For mig er det en selvfølgelighed, at man kan flirte - men flirt er noget, som begge synes er sjovt og rart,« siger hun til Berlingske.

Del af en større tendens

De nye retningslinjer kommer samtidig med, at regeringen har fremsat et nyt lovforslag, der skal bekæmpe sexchikane på arbejdspladsen.

Der skal ifølge regeringen ikke længere lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen, når man vurderer sager om sexchikane. Tidligere har det nemlig været sværere at straffe personer for sexchikane, hvis chikanen foregik på en arbejdsplads med en fri omgangstone.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det også føre til, at økonomiske erstatninger for seksuelle krænkelser får et løft. I dag får ofre for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen i gennemsnit 25.000 kroner i godtgørelse. Det beløb skal stige til 33.000 kroner.

Endelig vil regeringen have skrevet ind i ligebehandlingsloven, at lige vilkår også indfatter et forbud mod sexchikane.

»Der har været alt for mange eksempler på seksuel chikane, og derfor skal det være nemmere at forstå loven og forfølge dem, der måtte udøve seksuel chikane,« sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Politiken i forbindelse med fremlæggelsen af lovforslaget.