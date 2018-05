Københavns Politi: Derfor kan vi ikke lukke Pusher Street permanent

Trods en årelang indsats fra politiet er antallet af boder med hashsalg i Pusher Street på Christiania vokset siden 2016, hvor christianitterne selv ryddede gaden.

Alligevel fastholder Lars-Ole Karlsen, leder af Special Operativ Afdeling - det tidligere Task Force Pusher Street - sin tro på indsatsen mod den organiserede kriminalitet i den gade, der er blevet kaldt »Danmarks mest kriminelle kvadratmeter«.

»Det er rigtigt, at hvis du går derud nu, så er der åbenlys hashhandel. Men vi tror på, at vi over tid kan kvæle det og gøre det uattraktivt at sælge hash i Pusherstreet,« sagde han mandag til Berlingske.

Han henviser til, at politiet har fængslet mange pushere - mere end 500 siden oprettelsen af Task Force Pusher Street - og beslaglagt store mængder hashprodukter, samt at det i dag er muligt for politiet at patruljere i Pusher Street. Det ville være utænkeligt for bare tre-fire år siden, siger han.

»På et tidspunkt vil man forhåbentlig også fra Christianias side sige nej til det organiserede hashsalg i Pusherstreet,« siger han til Berlingske - altså inden christianitterne selv valgte at blokere indgangen til Pusher Street.

Mener du, at det er Christianias opgave at bremse Pusher Street?

»Nej – jeg mener ikke, at det alene er Christianias opgave. Men det er også Christianias opgave. Derfor opfordrer vi christianitterne til at sige fra og markere deres afstandstagen, som vi så, da de selv ryddede boderne i 2016,« siger han.

Er det ikke et problem, hvis politiet har brug for hjælp fra et lokalsamfund for at sikre at loven bliver overholdt?

»Det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Vores opgave er at håndtere kriminalitet, og det gør vi også. Men hvis kriminaliteten skal forsvinde varigt fra Pusherstreet, så skal Christiania tage området tilbage og bruge det til noget andet. Der er så mange dygtige, kreative mennesker på Christiania, så der bør være ideer nok.«

Kan man virkelig forvente, at »dygtige, kreative mennesker på Christiania« skal tage kampen op med organiserede kriminelle bander?

»Nej, det er politiets opgave at fjerne de organiserede kriminelle, og det gør vi konstant. Men politiet og borgerne skal arbejde sammen om det her. Der er behov for, at området bliver brugt til noget andet, når politiet er væk. En klar udmelding og et forbud mod hashssalg ville være et stort skridt i den rigtige retning,« siger Lars-Ole Karlsen.

Siden dette interview har christianitterne selv tirsdag morgen valgt at blokere hovedindgangen til Christiania.

Berlingske har efterfølgende forsøgt at få svar på, hvorvidt christianitternes aktion tirsdag morgen er den slags afstandtagen, som politiet har efterspurgt.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra politiet til christianitternes aktion.

Du kan læse mere om tirsdagens begivenheder her.