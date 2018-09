Københavns partier vil bygge på Amager Fælled – så Alternativet og Enhedslisten er ude

Københavns Kommunes budget for 2019 bliver uden Alternativet og Enhedslisten som medunderskrivere.

Det fortæller kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (AL) til Berlingske mandag eftermiddag.

For mens de andre partier fortsat forhandler, har Alternativet og Enhedslisten nu forladt forhandlingerne.

Det skyldes ifølge Niko Grünfeld, at de andre partier er parate til at sælge et stykke af Amager Fælled fra som byggegrund, så byens metrogæld kan betales.

»Overborgmesteren havde muligheden for at samle os alle sammen om en vindersag, men vælger at bygge på Københavns mest unikke og største sammenhængende naturområde i stedet,« udtaler Niko Grünfeld i en pressemeddelelse.

Han oplever ikke, at de andre partier var lydhøre over for de løsningsforslag, som kunne sikre, at Amager Fælled får lov at stå, som den gør i dag:

»Vi kom med et gennemarbejdet og fuldt finansieret forslag til at redde Amager Fælled, som hverken ville koste på velfærd eller natur i andre bydele. Vores forslag ville endda have skabt flere boliger, end planerne på Amager Fælled ville. Men det var tydeligt for os, at det på forhånd var besluttet, at man ville ofre Amager Fælled.«

Opdateres...