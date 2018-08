Københavns Kommune tester: Nu skal Rejseplanen også vise delebiler, taxaer og samkørselstjenester

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer nemmest fra A til B med bus, tog eller metro, giver appen Rejseplanen dig svaret. Men nu skal det være muligt at få overblikket over mere end den kollektive trafik. En ny app, MinRejseplan, giver nemlig også overblikket over delebiler, taxaer, delecykler og samkørselstjenester som GoMore.

På længere sigt skal appen også vise indenrigsfly og fjernbusser.

Københavns Kommune har bedt om adgang til Rejseplanens nordjyske pilotprojekt, MinRejseplan i forbindelse med deres værtskab for den største internationale kongres for intelligente transportsystemer, ITS World Congress.

»I København er det vores klare vision at gøre byen CO2-neutral i 2025, og MinRejseplan-løsningen kan være et skridt på vejen, så flere københavnere vælger at lade bilen stå og foretrækker den kollektive transport i stedet,« skriver Steffen Rasmussen, projektchef i Københavns Kommunes miljø- og teknikforvaltning i en pressemeddelelse.

Ifølge Kenneth Karlsson, Gruppeleder Energisystem Analyse ved Danmarks Tekniske Universitet, er der ikke noget forskning, der kan understøtte påstanden om, at det vil få forbrugeren til at gå fra egen bil til andre alternativer.

»Jeg vil tro, at mange unge, der allerede navigerer ved hjælp af app’s og vurderer sine muligheder, vil få gavn af tiltag som dette. Det er tungere at hive bilejerne ud af bilerne. Tiltaget er bestemt positivt, men det er svært at sige hvor meget, det rykker,« siger Kenneth Karlsson.

Det er endnu uvidst, om projektet fortsætter efter kongressens afslutning:

»Vi evaluerer app'en efter kongressen, og så skal vores bestyrelse beslutte, om vi skal ud og markedsføre det. Det er der rigtig mange positive indikationer på, at vi kommer til at gøre. Men den skal lige testes først,« siger Christina Hvid, administrerende direktør, Rejseplanen A/S.

Uanset hvad mener Kenneth Karlsson, at det er en svær, men vigtig øvelse for kommunen at omstille danskernes transportvaner:

»Sådan nogle muligheder er nødt til at være der for at hjælpe folk til at finde alternative transportmuligheder.«