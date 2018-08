Københavns Kommune krævede 17,5 millioner kroner for meget for at feje fortove

Københavns Kommune har opkrævet 17,5 millioner kroner for meget for renhold af fortove. Derfor indstiller forvaltningen nu, at penge betales tilbage.

»Det er stærkt beklageligt, at grundejerne har betalt for meget for renhold af fortovene i to år. De penge skal grundejerne naturligvis have tilbage. Jeg ser derfor frem til at drøfte forvaltningens anbefaling med de andre udvalgsmedlemmer på mandag,« siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen konstaterede i foråret 2018, at de priser, som grundejere i den såkaldte fortovsordning blev opkrævet, var for høje i forhold de udgifter, som forvaltningen havde ved arbejdet.

De beløb, som Teknik- og Miljøforvaltningen opkræver, må nemlig ikke overstige de udgifter, der er forbundet med opgaven. Derfor har forvaltningen gennemført en undersøgelse af udgifter samt indtægter i ordningen fra 2011 og frem.

Ifølge undersøgelsen har en række effektiviseringer af driften ført til reducerede udgifter i fortovsordningen fra 2015, men uden at det er slået igennem i priserne til grundejerne i 2016-2017. Derimod har grundejerne betalt for lidt i perioden 2011-2015.

Kommunen har opgjort et tilbagebetalingskrav på 6,8 mio. kr. for 2016 og 10,8 mio. kr. for 2017. Derimod gav kommunen ifølge undersøgelsen en rabat på 27 millioner kroner i perioden 2011 til 2015.

Kommunen: Drejer sig blot om to år

Fra 2015 og frem skulle myndigheder, når de stod for vedligeholdelse af veje, indhente flere tilbud for at sikre borgerne den bedste pris. Det skete blot først i 2018 i Københavns Kommune.

Men undersøgelsen, der er foretaget af en ekstern advokat, konkluderer, at kommunen ikke havde pligt til at sende renhold af fortovene i udbud i 2015. Derfor vurderer advokaterne, at kommunen alene skal tilbagebetale grundejerne for de besparelser, der er opnået som følge af gennemførte effektiviseringer.

Teknik- og Miljøudvalget skal om en uge tage stilling til sagen. Herefter vil tilbagebetalingen til de lidt mere end 4.000 matrikler, der er omfattet af ordningen, ske automatisk.