Københavnere vil ikke betale 10.000 kroner for at parkere: »Så hellere pille pladerne af og stille den i en lade i Nordsjælland«

Københavnernes modtagelse af teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens forslag om at hæve prisen for en beboerlicens fra 100 kr. årligt til 10.000 kr. årligt er ikke just varm. Forkert at straffe bilister, lyder det.