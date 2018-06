København skal investere 3,4 mia. kr. i cyklisme for at nå klimamål: En enkelt cykelparkeringsplads vil koste 100.000 kroner

Københavns Kommune får svært ved at nå målet om at være CO2-neutral i 2025 og skal derfor investere massivt i cyklisme. For at nå i mål skal kommunen samlet set investere 3,4 milliarder i bedre forhold for cykler de næste seks år, viser evaluering af planen.