København er kåret som verdens niendebedste by at leve i

København bliver kåret som verdens niendebedste by at leve i af det britiske nyhedsmagasin The Economist.

På årets førsteplads ligger den østrigske hovedstad, Wien, som dermed for første gang i syv år slår den australske by Melbourne af pinden som nummer et.

København og Wien er de to eneste europæiske byer i top-10 over verdens bedste byer at leve i, som The Economist hvert år udnævner.

Hvert år tildeles i alt 140 byer op til 100 point ud fra en række faktorer. Der måles eksempelvis på levestandard, kriminalitet, adgang til uddannelse og sundhedssystemet, infrastruktur samt politisk og økonomisk stabilitet.

Wien tildeles i år 99,1 point og slår dermed Melbourne, som får andenpladsen med 98,4 point.

København var ikke med på top-10 i 2017.

/ritzau/