Københavnerne slipper for 100-dobling af prisen for parkering

10.000 kroner om året skal det koste en borger i Danmarks hovedstad at parkere sin bil. Sådan lød et opsigtsvækkende forslag fra Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, som Berlingske kunne viderebringe i sidste uge.

Men det kontroversielle forslag bliver ikke til girokort i københavnernes e-boks, skriver TV2 Lorry. Forslaget om at forhøje p-licensen for borgere i hovedstaden blev nemlig tirsdag aften behandlet i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, og det mødte ikke megen opbakning.

»Jeg har ikke noget imod, at man kigger på taksterne, men det skal ikke være størrelsen på pengepungen, der afgør, om du har mulighed for at have en bil. Så vi stemte imod,« siger Niels E. Bjerrum fra Socialdemokraterne til TV 2 Lorry.

Ifølge TV-stationen var det kun Alternativet og SF, der kunne stemme for forslaget om den forhøjede parkeringslicens - alle andre var imod.

Mindre trængsel og renere luft

Hvis forslaget var blevet vedtaget havde det kostet mange københavnere op mod 100 gange mere at parkere, end de betaler i dag, hvor en beboerlicens koster ned til 100 kroner om året.

»Hvis vi vil have, at pladsen i byen skal bruges til noget andet end biler, er vi nødt til at sætte prisen for en beboerlicens op. Det er ét af de få værktøjer, vi som kommune har til at mindske byens trængsel,« sagde teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen til Berlingske i den anledning.

De forhøjede priser skulle få borgerne i byen til at vælge alternative rejsemuligheder og droppe bilen, dermed ville man komme trængslen til livs og få en renere by var ræsonnementet bag forslaget.

Da Berlingske senere tog forslaget med ud i København blev den bratte prisstigning ikke just mødt af lutter begejstrede borgere:

»Jeg vil helt sikkert ikke betale 10.000 kroner. Så hellere pille pladerne af og stille den i en lade i Nordsjælland,« som 30-årige Hans Niels-Christiansen sagde ved den lejlighed.

Han kan kan lade maskinen stå og værktøjskassen ligge for nu.