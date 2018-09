København skal være vært for stort klimamøde

Et oplagt valg.

Sådan beskriver Københavns Kommunes overborgmester, Frank Jensen (S), en beslutning om, at Danmarks hovedstad i efteråret 2019 skal være værtsby for et stort klimamøde.

Ifølge DR har et netværk bestående af mere end 90 storbyer verden over, kaldet C40 Cities, besluttet, at C40 Mayors Summit næste år skal afvikles i København.

Det betyder, at mere end 1.000 delegerede fra hele verden vil komme til København for at diskutere grøn omstilling, og hvordan byer kan reducere deres udslip af drivhusgasser.

Frank Jensen henviser over for DR til, at København er en grøn foregangsby. Både som cykelby med miljøvenlig fjernvarme og med et mål om at blive CO 2 -neutral hovedstad inden 2025. Derfor er København »det oplagte valg som vært til topmødet«, som det hedder.

»Topmødet vil sætte klimaindsatsen på dagsordenen og inspirere hele verden med Københavns grønne løsninger,« lyder det fra overborgmesteren.

C40 Mayors Summit er ikke det samme som de store, internationale topmøder med statsledere i FN-regi, kendt som COP-møder.

COP tegner de store linjer, senest med klimaaftalen i Paris i 2015, mens C40 Mayors Summit mere handler om det praktiske arbejde byerne imellem.

Det forklarer professor i klimaforandringer og administrerende direktør for forskningsinstituttet Nansencentret i Bergen Sebastian Mernild, til DR.

»At gå fra en strategisk plan til rent faktisk at gøre noget ved det, der er meget langt. Der kan sådan et møde her være med til at konkretisere, hvad det er, vi kan gøre,« siger han:

»Der er ingen tvivl om, at der bor rigtig mange mennesker i de her byer, så kan man lande en aftale i byerne, så kan det gøre rigtig meget. Men i sidste ende skal man finde ud af, hvor pengene skal komme fra. Men det (mødet i København, red.) er et af skridtene til at komme klimaet til hjælp.«

Også den grønne tænketank Concito ser frem til næste års klimamøde, skriver DR.

»Det, at de store ambitiøse klimabyer mødes i København, er et tegn på, at København og de danske byer har lagt sig i selen for at yde en ambitiøs klimaindsats,« siger direktør i Concito, Christian Ibsen.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for topmødet, der også vil indeholde en række kulturelle arrangementer.