KL-topforhandler har nyt med i forligsen om læreres arbejdstid

Meget tyder på at, at parterne kan rykke sig i striden om lærernes arbejdstid ved forhandlingerne om de offentlige overenskomster i Forligsinstitutionen.

Ifølge Michael Ziegler, topforhandler for de kommunale arbejdsgivere, har embedsmænd i løbet af torsdag formiddag regnet på forskellige modeller.

Og når topforhandlerne stimler sammen klokken 15, så er det med forslag om arbejdstiden.

Til TV2 siger Ziegler, at der er forslag på bordet, om at »give bedre varslinger, så folk ved, hvornår de skal på arbejde«. En anden mulighed »er samarbejder, der skal føre frem mod næste overenskomst«, lyder det.

Ziegler, der efter forhandlinger sent onsdag aften, kaldte sig for »forsigtig optimist«, tror også på, at en aftale kan falde på plads.

»Hvis de rigtige viljer er til stede og den rigtige kompromisvillighed er til stede, så kunne man godt lande en aftale i dag (torsdag, red.),« siger han.

Deadline for at nå forlig for de offentlige overenskomster nærmer sig hastigt.

1. maj skal forligsmanden Mette Christensen have forhandlet forlig eller erklære sammenbrud, og det har betydet stor mødeaktivitet i Forligsinstitutionen.

Parterne på det kommunale og statslige område forlod Forligsen ved midnatstid onsdag, og torsdag mødes de så igen.

Fremgangen på det kommunale område er kommet, efter at der natten til onsdag blev lavet en delaftale på det regionale område for LO-forbundene og socialrådgiverne.

På det statslige område, er knasterne store.

Det var da heller ikke en specielt optimistisk Sophie Løhde (V), innovationsminister og chefforhandler for arbejdsgiverne på det statslige område, der som den første forlod Forligsinstitutionen onsdag aften.

»Det ser fortsat svært ud. Men det er ikke sådan, at vi har været i de store forhandlinger på statens område i dag,« sagde hun onsdag.

/ritzau/