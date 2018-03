KL-rapport til 730.000 skattekroner roser skandaleramte Cambridge Analytica

Cambridge Analyticas står i øjeblikket anklaget for at have brugt ulovlige metoder til at påvirke demokratiske valgkampe. Det er dog ikke mere end et par måneder siden, at det kontroversielle firmas metoder blev fremhævet som inspiration for danske kommuner.

I rapporten »Kommunernes Teknologiske Fremtid« peger KL på selskabets brug af data og kunstig intelligens i valgkampagnerne for eksempelvis Donald Trump og Brexit som »fremtidsperspektiver« for det danske lokaldemokrati. Det skriver Politiken.

»Ved at analysere deres brugere blandt andet via sociale medier, er Cambridge Analytica i stand til at indsamle information og viden – som for eksempel politiske standpunkter – meget mere præcist end ved en traditionel meningsmåling,« skriver KL i rapporten, der lå klar i januar:

»Blandt andet gennem brug af adfærdsvidenskab, der hjælper med at nudge brugeren i en bestemt retning. Dette gælder både i den kommercielle verden, og i det amerikanske præsidentvalg, hvor Cambridge Analytica har stået for nogle af de mest effektive kampagner.«

At nudge betyder dybest set at få nogle til at gøre noget, de ellers ikke ville gøre. Et eksempel er de grønne fodspor, der leder københavnere hen til byen skraldespande. Tanken er, at fodsporene gør folk opmærksomme på skraldespandene, og at flere derfor vil benytte dem.

Analysefirmaet Cambridge Analytica har i de seneste dage fået den store tur i mediemøllen, efter det kom frem, at virksomheden har skaffet sig adgang til oplysninger om 50 millioner Facebook-brugere og blandt andet brugt til at sprede falske nyheder til gavn for Brexit-kampagnen og Donald Trumps-valgkamp.

Læs også 50 millioner Facebook-profiler misbrugt for at få Trump til magten. Nu taler opfinderen af det »psykologiske krigsvåben« ud

Firmaet fik angiveligt adgang til de store mængder data ved at betale 60.000 Facebook-brugere i omegnen af 30 kroner for at deltage i en spørgeundersøgelse. Udover at give adgang til deres egne data ved at deltage i spørgeundersøgelse, gav brugerne nemlig – formodentlig uvidende – adgang til alle deres venners data og muligvis også data fra venner af deres venners.

Det lod sig gøre på grund af en funktion, Facebook selv stillede til rådighed. Personer, der kunne se dine oplysninger, kunne nemlig »bringe dem med sig, når de bruger applikationer,« ifølge Facebook.

I skjulte optagelser fra Channel 4 praler chefen for Cambridge Analyticas politiske afdeling Mark Turnbull med, at firmaet blandt stod bag kampagenen »crooked Hillary«, som var en central del af Donald Trumps valgkamp mod Hillary Clinton.

Ifølge Turnbull nytter det ikke at prøve at vinde en valgkamp med fakta. Det handler nemlig om følelser. I de skjulte optagelser forklarer han også nogle af firmaets strategier.

»Vi skubber bare information ud i internettets blodbaner, ser det vokse og giver det et lille skub en gang imellem. Det her er ting, der ikke nødvendigvis behøves at være sandfærdige, så længe de bliver troet på,« siger Cambridge Analytica-manden.

Læs også Forbrugerrådet Tænk: Facebooks omgang med dine oplysninger er ulovlig

KL-rapport: fremtidsperspektiver i Cambridge Analyticas metoder

I KL-rapporten, der ifølge Weekendavisen er lavet af konsulentfirmaet DareDisrupt, kan man læse, at Cambridge Analyticas brug af data og kunstig intelligens også kan bruges som inspiration ude i kommunerne.

»For kommunen ligger der perspektiver i at lade algoritmer finde frem til borgere, som ville være engagerede og interesserede i at deltage i en given sag,« står der i rapporten.

Politiken har bedt KL om at præcisere, hvad det er kommunerne og velfærdsstaten kan lære af Cambridge Analyticas metoder, og hvordan KL har det med at have brugt skattekroner på at anbefale selskabet, som nu står anklaget for at have manipuleret med valgene i Storbritannien og USA.

KL har ikke ønsket at stille op itl interview. Foreningens udviklingsdirektør, Arne Eggert, har i stedet sendt et skriftligt svar, hvor han konstaterer, at det, der er foregået i USA, er ulovligt i Danmark, og »i øvrigt ikke har noget med de danske kommuner at gøre«.

Læs også Facebooks og Googles algoritmer bestemmer din færden på nettet – det skal vi tage alvorligt

De Radikales værdi- og retsordfører Zenia Stampe siger til Politiken, at der i rapporten er et »fuldstændigt fravær af kritisk sans og eftertænksomhed«. Hun finder det »skræmmende«, at KL femhæver den lyssky virksomhed som et forbillede for det lokale danske demokrati.

Retsordføreren bakkes op af professor i digitale transformationer på CBS Mikkel Flyverbom, som mener, at rapporten er et udtryk for, hvordan »vi i virkeligheden mangler en masse kompetencer til at tage nuanceret og fornuftig stilling til ny teknologi«.

»Det er dybt problematisk, at man ukritisk tager de mest teknologioptimistiske stemmer for gode varer og forestiller sig, at de kan hjælpe vores samfund med at håndtere digitale transformationer,« siger professoren.

I går meldte Mark Zuckerberg ud, at Facebook har »begået fejltagelser« med Cambridge Analytica, og at han gerne stiller op i den amerikanske kongres og besvarer spørgsmål.