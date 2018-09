Kina lagde pres på dansk filmfestival: »Hele det dansk-kinesiske forhold var på spil«

»Vi har noteret os, at CPH:DOX har Kina på programmet I år. Vi er meget bekymrede for dette og vil gerne have et møde med den ansvarlige.«

Det er ordlyden i en mail fra den kinesiske ambassade til fonden bag filmfestivalen CPH:DOX. Det kan Radio24syv fortælle på baggrund af en aktindsigt i Kulturministieriet.

Det var starten på et massivt pres fra Kina på den danske filmfestival.

Grundlovens §77 betyder, at det ville være både ulovligt, men også politisk problematisk for et dansk kulturministerium at blande sig i CPH:DOXs program endsige i en faglig jurys bedømmelse af konkurrencefilmene Kontorchef, kulturministeriet

I 2013 havde den danske filmfestival CPH:DOX et kinesisk tema. Et tema, som skulle vise sig at skabe et større palaver på den kinesiske ambassade. Hvad der startede med en mail med en bekymring, endte med at være et forsøg på at diktere, hvem der måtte – og særligt ikke måtte – vinde priserne til årets festival.

I efteråret 2013 var Lars Herman direktør for fonden bag CPH:DOX. Han deltog i et møde på den kinesiske ambassade. De fortalte ham, at de film, festivalen havde på plakaten, ikke var tilladt til eksport. Lars Herman var ikke af samme opfattelse og måtte vende tilbage til den kinesiske ambassade med beskeden om, at han ikke så noget i vejen for, at filmene blev vist.

Yderst ubehagelige konsekvenser for Danmark

Den besked resulterede i en skarpere retorik fra den kinesiske ambassade. De italesatte en række konsekvenser, der ville være »yderst uheldige« for Danmark, hvis filmene blev vist.

»Jeg opfattede det helt klart som trusler fra deres side, og hele det dansk-kinesiske forhold var på spil – alt fra handel til politik og samarbejde,« fortæller Lars Hermann til Radio24syv.

Lars Herman forklarer, at den fungerende chargé d’affaires fra den kinesiske ambassade kom på besøg på hans kontor og fortalte, hvilke konsekvenser filmfestivalen kunne have på forholdet mellem Danmark og Kina.

Både dronningens kommende besøg i Kina, det på det tidspunkt kommende kulturhus i København – og hele handelsforholdet mellem Danmark og Kina.

»Jeg kunne ikke vide, om han ville føre de trusler ud i livet, eller om han havde evnen til det, men det var det, der var på spil,« siger Lars Hermann og forklarer, at ambassaden efterfølgende gav besked om, at Ai Weiweis film »Stay Home« ikke måtte vinde en pris.

Herfra blev Kulturministeriet involveret. I en aktindsigt, som Radio24syv har indhentet, skriver en kontorchef i Kulturministeriet i et mødereferat følgende:

»Jeg understregede, at grundlovens §77 betyder, at det ville være både ulovligt, men også meget politisk problematisk for et dansk kulturministerium at blande sig i CPH:DOXs programlægning endsige i en faglig jurys bedømmelse af konkurrencefilmene.«

Det virkede til at vække en forståelse hos den kinesiske ambassade, men det lod ikke bekymringen om Ai Weiweis film falde.

CPH:DOX imødekom aldrig opfordringerne fra den kinesiske ambassade, og det kom ikke til at have de konsekvenser, som ambassaden havde truet med.

Radio24syv har forsøgt at få en interview med den kinesiske ambassade uden held.