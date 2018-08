Kim Walls mor om årsdagen for drabet: »Jeg har frygtet denne dag«

Fredag den 10. august er det præcis et år siden, at Kim Wall stævnede ud i Øresund i ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen. Det kostede hende livet. Men for Kims mor, Ingrid Wall, skal denne dato ikke være en dag, hvor man mindes Kim Wall som et offer for en frygtelig forbrydelse.

Det skal være en dag, hvor man fejrer hendes liv og mindes de sider af hende, som man med rette kan beundre hende for.

»Jeg tror, alle kan forstå, at når man oplever sådan noget, som vi har oplevet, så glemmer man aldrig den dag, det skete. Ja, man kan godt sige, at jeg har frygtet denne dag. Men vi vil ikke huske, hvad der skete den aften. Hun skal heller ikke huskes som et offer,« siger Ingrid Wall og fortsætter:

»Jeg vil huske min datter for den person, som hun var,« siger Ingrid Wall.

Ingrid Wall bliver ikke alene om at mindes sin datter. På årsdagen for den svenske journalists død er der arrangeret løb i 15 byer verden over, som man kan tilmelde sig og samtidigt donere et beløb til fonden Kim Wall Memorial Fund, som er oprettet til at støtte kvindelige journalister verden over. I Kim Walls hjemby, Trelleborg, vil cirka 600 personer deltage i løbet. Men adskillige frivillige har også arrangeret løb for Kim Wall i byer som Berlin, Paris, Boston, San Francisco, New York, Beijing og flere andre.

En verdensomspændende begivenhed, som hjælper Ingrid Wall og Kim Walls far, Joachim, til at fokusere på noget positivt midt i deres tragedie.

»Det er en meget tragisk dag for os. Men på denne måde, så hjælper det os til at huske, hvad Kim Wall gjorde, og hvad hun brugte sit liv til,« siger Ingrid Wall.

Hvad er du mest stolt af ved din datter?

»Det er nok, at når hun satte sig et mål, så gik hun efter det og gennemførte det. Hun var meget målrettet og tøvede ikke,« siger Ingrid Wall og nævner en af Kim Walls artikler som eksempel.

»Hun tog blandt andet til Marshalløerne for at dokumentere de skadelige effekter, som de amerikanske atomprøvesprængninger havde haft. Det var en utrolig vigtig historie, og det gjorde hun uden tøven. Hun var der to måneder, og det var en hård og farlig tur,« siger Ingrid Wall om sin datter, som har rejst i adskillige lande under særdeles ukomfortable forhold og skrevet historier til adskillige store medier, herunder The New York Times og The Guardian.

Hvordan opstod ideen med at arrangere løb?

»Jeg har en kollega, som spurgte mig i april, om der var noget, som hun kunne gøre. Jeg ved, at hun dyrker triatlon, så jeg spurgte, om hun kunne arrangere et løb eller noget lignende. Der gik meget kort tid, så havde det pludselig spredt sig verden over. Det har allerede indbragt cirka 145.000 svenske kroner (cirka 104.000 danske kroner) til fonden, og på selve dagen vil der sikkert være mange flere, som betaler spontant,« siger hun og tilføjer:

»Det synes vi er vidunderligt, at så mange vil mindes Kim på den måde. Der er mange, der er blevet påvirkede af Kims historie og har støttet os. Det er vi meget glade for.«

Kim Wall var selv en flittig løber og havde en fast rute i omegnen af sit barndomshjem i Trelleborg, hvor hendes mor og far stadig bor. Fredag løber 600 mennesker den samme rute, som Kim gjorde, så sent som to døgn inden hun forsvandt.

»Vi har måttet lukke for tilmeldinger, da der kan være sikkerhedsrisici i forbindelse med varmen, folks parkerede biler og den slags. Vi havde aldrig regnet med mere end 100 tilmeldte,« siger Ingrid Wall.

Ingrid Wall vil gerne tale om fonden, som er opkaldt efter Kim Wall, og som har samlet cirka 300.000 dollar ind. Hun vil også gerne tale om de mange løb, som løbes i datterens navn på fredag. Men hendes private sorg og hvordan hun og hendes mand bearbejder den, det vil hun helst beholde for sig selv. Hun forklarer dog, at sagen ikke er afsluttet for hende endnu.

»Jeg tror, at de fleste kan forstå, at det sidste år har været forfærdeligt for os. Desværre kan vi ikke lægge det bag os endnu,« siger hun.

Hvorfor ikke?

»Fordi der stadig er en retssag til september. Før den er overstået, så kan vi ikke lægge det bag os.«

Hvad vil det betyde for jer at få sagen afsluttet?

»Det ved jeg faktisk ikke endnu. Vi må vente og se,« siger Ingrid Wall.

Men på trods af løb verden over og gode minder, så er sorgen stadig nær på Ingrid Wall.

»Vi savner hende frygteligt, naturligvis,« siger hun.

Ankesagen er berammet til 5., 12., og 14. september. Her skal Østre Landsret alene tage stilling til, om Peter Madsen skal have nedsat sin straf. Selve skyldsspørgsmålet er ikke et emne, da Peter Madsen har accepteret, at Københavns Byret kendte ham skyldig i drab.