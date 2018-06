Kim Wall er bisat ved privat udendørs ceremoni

Den dræbte svenske journalist Kim Wall er blevet bisat ved en privat ceremoni fredag.

Det skriver BT efter at have været i kontakt med Kim Walls mor, Ingrid Wall, der har bekræftet bisættelsen.

Ved den private ceremoni var familie og venner, der har stået Kim Wall nær.

Ceremonien foregik udendørs nær den skånske kyst ved den lille mindepark Kim Wall Memorial Park, der er anlagt nær forældrenes hjem ved Trelleborg.

Foruden venner og familie deltog også leder af drabsefterforskningen, drabschef og vicekriminalinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi.

Han udtaler sig til BT:

- Det er rigtigt, at jeg har været i Sverige som privat gæst ved en fin intim mindeceremoni. Det var flot og værdigt, men derudover har jeg ingen kommentarer, siger Jens Møller Jensen til BT.

Under opklaringen af Kim Walls drab kom det frem, at drabschefen flere gange kørte til Sverige for personligt at briefe Kim Walls forældre, når der var nyt i sagen.

Kim Wall blev 30 år. Hun blev dræbt af Peter Madsen 10. august 2017, da hun var om bord på ubåden "Nautilus" for at interviewe ham.

Den 47-årige ubådskaptajn blev i foråret idømt landets strengeste straf, fængsel på livstid, i Københavns Byret for mishandling og drab på Kim Wall.

Under retssagen nægtede Peter Madsen sig skyldig, men har siden valgt ikke at anke skyldsspørgsmålet. Dog er strafudmålingen blevet anket.

Historien om drabet på Kim Wall gik verden rundt, og den svenske journalist er blevet mindet ved flere højtideligheder, siden drabet fandt sted.

Så sent som mandag blev Kim Wall æret i USA, da hendes navn var et blandt 18 andre journalister, der blev æret ved en årlig ceremoni på det amerikanske Newseum - et museum for pressehistorie beliggende i Washington.

De 18 journalister, der alle er blevet dræbt i deres virke som journalist, fik deres navne tilføjet på en mindevæg.

/ritzau/