Kilder og materiale bag grafikken

Når det fremgår af fortællingen, at en bank har pligt til at kende sine kunder og deres pengeoverførsler, bygger det blandt andet på Finanstilsynets praksis for hvidvasklovens regler. Her står der blandt andet, at: “Der ligger i kravene i § 11, at virksomheden skal 1) Indhente identitetsoplysninger på kunden 2) Kontrollere de indhentede identitetsoplysninger ved en pålidelig og uafhængig kilde”. Læs hele rapporten her:

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tilsyn/hvidvask/Finanstilsynets-praksis-til-hvidvasklovens-regler-om-kundekendskabsprocedurer-190618.pdf?la=da

Eller hvidvaskloven her: https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling/Andretilsynslove/Hvi...

Vi nævner konkret, at en typisk dansk bankkunde kan blive afkrævet en række oplysninger, hvis vedkommende vil sætte mere end 10.000 kroner kroner ind på sin konto. Det omtalte eksempel er uddybet her:

https://folkesparekassen.dk/om-os/hvidvask

https://folkesparekassen.dk/media/Formular-kontante-ind-og-udbetalinger.pdf

Om de kontroversielle navne fra Danske Banks kundekartotek:

I grafikken vises Putins fætter, Igor Putin, og den russiske efterretningstjeneste FSB. Det bygger blandt andet på denne artikel:

https://www.business.dk/finans/danske-bank-ansat-slog-alarm-til-topledelsen-putin-familien-og-ruslands

De omtalte ulovlige våben fra Nordkorea bygger blandt andet på denne artikel:

https://www.business.dk/finans/firma-bag-ulovlig-nordkoreansk-vabenhandel-var-kunde-i-danske-bank

De omtalte kendte organiserede kriminelle bygger blandt andet på denne artikel:

https://www.business.dk/finans/danske-bank-kunder-har-sendt-formue-til-formodet-mafiaboss

Den omtalte toppolitiker, som skrev en takkemail efter at have fået penge fra Aserbajdsjan, kan man læse om her:

https://www.business.dk/finans/da-en-nysgerrig-italiensk-bankmand-kom-pa...

Af onlinefortællingen fremgår det, at de mistænkelige pengestrømme gennem Danske Bank Estland kun kommer til offentlighedens kendskab, fordi Berlingske får adgang til afgørende data og dokumenter. Danske Banks topchef, Thomas Borgen, har selv vurderet, at banken ikke har gjort mere, hvis Berlingske ikke bragt de nye oplysninger om pengestrømmene frem. Læs mere her:

https://www.business.dk/finans/danske-bank-topchef-vil-til-bunds-i-hvidvasksag-det-er-vaerre-end-frygtet

At både Danske Bank og kontrolinstansen Finanstilsynet har kendt til dele af problemerne helt siden 2012, bygger blandt andet på denne artikel:

https://www.business.dk/finans/finanstilsynet-var-tidligt-advaret-om-mulig-hvidvask-i-danske-bank

Eksemplet med den indsatte stråmand fra Nagorno-Karabakh bygger på denne artikel:

https://www.business.dk/finans/danske-banks-aserbajdsjanske-milliardkunde-bor-i-et-skur

At borgere demonstrerede i Baku i Aserbajdsjan bygger blandt andet på disse artikler:

https://www.business.dk/finans/tusinder-protesterede-mod-diktaturs-hvidv...

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-23/azeris-rally-in-capital-to-protest-alleged-3-billion-scheme

Den affotograferede artikel fra britiske The Guardian kan læses i sin fulde form her:

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/uk-at-centre-of-secret-3bn-azerbaijani-money-laundering-and-lobbying-scheme

At politikere trækker sig fra Europarådet efter afsløringerne, kan man læse mere om her:

https://www.business.dk/finans/tysker-traekker-sig-fra-europaraadet-efter-hvidvask-skandale

I denne artikel kan man også få et mere generelt overblik af sagens konsekvenser:

https://www.business.dk/oekonomi/overblik-saadan-er-hvidvask-sagen-rullet-gennem-europa

At bankdirektør Lars Mørch træder tilbage fra Danske Bank:

https://www.business.dk/virksomheder/eks-direktoer-modtog-kraftige-advarsler-om-hvidvask

Om den hårde kritik fra Finanstilsynet, herunder otte påbud og otte påtaler:

https://www.business.dk/finans/haard-kritik-af-danske-bank-i-hvidvasksag-faar-otte-paabud-og-en-regning-paa

At Henrik Ramlau-Hansen trækker sig som formand for Finanstilsynet:

https://www.business.dk/finans/formand-for-finanstilsynet-traekker-sig-efter-hvidvasksag

At estiske myndigheder efterforsker sagen:

https://www.business.dk/finans/hvidvaskjaeger-efter-estisk-aktion-mod-danske-bank-hvor-bliver-de-danske

At bagmandspolitiet herhjemme efterforsker sagen:

https://www.business.dk/finans/bagmandspolitiet-aabner-efterforskning-mod-danske-bank-i-hvidvasksag

At sagen vokser og vokser, i takt med at Berlingske graver dybere:

https://www.business.dk/finans/nyt-laek-af-data-danske-banks-hvidvasksag-vokser-eksplosivt

At Danske Bank selv vurderer, at banken formodentligt har tjent 1,5 milliarder kroner på lyssky kunder:

https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/press-releases/2018/pm18072018a

Om kritikken af, at Danske Bank bruger samme advokatfirma til at kulegrave hvidvask, som banken har brugt til at stå for kommunikationen med Finanstilsynet:

https://finans.dk/finans2/ECE10770105/danske-bank-revser-kritikere-af-hv...