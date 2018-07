Kig indad hvis børnene har et dårligt søskendeforhold

Råb og skrig fra børneværelset kan skære i forældrehjertet, for hvorfor kan børnene ikke se værdien i hinanden?

Det kan skyldes store forskelle i eksempelvis alder eller personlighed hos børnene. Men der kan også ligge dybere ubevidste årsager til konflikterne, fortæller psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard.

»Et dårligt søskendeforhold stammer som regel fra uudtalte konflikter, der ikke er løst et sted i familien - oftest hos de voksne - eller for store forskelle i alder, køn, personlighed og så videre,« siger hun.

Kæmper søskende om opmærksomheden eller nedgør hinanden, kan det også være udtryk for noget helt andet, nemlig at de mangler noget fra forældrene.

Det kan være manglende nærvær enten mentalt eller fysisk.

Her kan det være en god idé på skift at give børnene noget alenetid med forældrene, råder Camilla Carlsen Bechsgaard.

»Det kan for eksempel være en weekend afsted alene sammen. Og de små stunder i hverdagen for eksempel på indkøb eller på gåtur alene med en nærværende mor eller far - der har lagt mobilen langt væk,« foreslår hun.

Jalousi mellem børnene kan også være grunden til, at forholdet knirker. Det fortæller børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

»Man kan vokse op med jalousi, fordi man ikke følte, at man var god nok i forhold til den store - eller omvendt at den lille fik mere kærlighed. Så der er mange faktorer, der spiller ind på, hvordan søskendeforholdet er,« siger hun.

Og det kan hænge ved gennem årene. Særligt hvis man har fået et mærkat i familien som hende den stille, succesfulde, fjollede, kloge eller måske uansvarlige.

»Der kan være jalousi fra de andre søskende over en skævhed i forældrenes anerkendelse, som kan påvirke både selvværd og de voksne søskendes relation,« siger Camilla Carlsen Bechsgaard.

Konflikter mellem søskende er dog ikke ensidigt en dårlig ting. Der ligger også meget læring i dem - og at lære at blive gode venner igen.

»Det er også i konflikterne, at man finder hinanden. Ved hjælp af empati. At man alligevel er ked af at se den anden være ked af det,« siger Margrethe Brun Hansen.

Fakta: Hjælp det gode søskendeforhold på vej - Anerkend børnenes forskelligheder. - Vær opmærksom på, om børnene ubevidst har fået tildelt mærkater som eksempelvis den kloge, sjove eller uansvarlige. Det kan skabe jalousi. - Giv børnene alenetid med en nærværende forælder. Kilder: Camilla Carlsen Bechsgaard, Margrethe Brun Hansen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau fokus/