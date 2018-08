Kendt forfatter i frontalangreb på kulturministeren

»Den kulturhenrykte minister smilende som ulven i fåreklæder lader, som om hun er kulturens ven,« skriver den populære forfatter Hanne-Vibeke Holst i en kommentar på Altinget.dk forud for den kommende weekends Kulturmøde på Mors, hvor kulturminister Mette Bock (LA) er hovednavn.

At bygge bro er dette års Kulturmødes hovedtema, men Holst, der ikke sparer på sarkasmen i sit lange indlæg, anklager Mette Bock for bag det retoriske røgslør snarere at være »minister for nedrivning af broer«.

Hanne-Vibeke angriber bl.a. kulturministeren for »mageløs arrogance« og for ikke at ville lytte til kunstnerne. Ifølge forfatteren er kunsterne blevet skammet ud af Christianborg siden Anders Fogh Rasmussens smagsdommertale i 2002, hvis de har tilladt sig det mindste kritiske pip.

»Floskuløse erklæringer«

Hanne-Vibeke Holst skriver, at mens kulturen bliver udsultet, ønsker ministeren ikke at høre på mere snak om penge. Bock mener tilmed, at kulturen mister legitimitet, hvis ikke kunsterne holder op med deres »kedsommelige brokkerier«, således at det vil være svært at skaffe opbakning fra hos stat, kommuner og mæcener til at investere i kulturen.

»Kassen smækker med andre ord i, hvis ikke vi arter os,« skriver forfatteren.

Ministerens udsagn om kunstens værdi som grundlaget for vores samfundsfællesskab og værn mod ydre trusler kalder Holst »floskuløse erklæringer« og »politisk bullshit«.

Hanne-Vibeke Holst er også kritisk overfor ministerens rejser rundt omkring i landet, hvor ministeren, ifølge Holst, ofte falder for små og billige nyttige projekter, hvorimod ministeren er træt af professionelle kunstnere, som er for lukkede og tvære og »ævler alt for meget om penge«.

Mette Bock svarer

I et svar i kommentarsporet til artiklen på Altinget.dk, skriver kulturministeren, at hun ikke på noget tidspunkt har bedt kunstnerne om at lade være med at tale om økonomi, men at det, hun opfordrer til, er, at kulturdebatten »også kommer til at handle om andet end økonomi og nytteværdi«.

Kulturministeren, som er ganske afdæmpet i sit svar på den hårde kritik, spørger i øvrigt om Hanne-Vibeke Holst mon havde været mildere sindet, hvis Bock havde holdt sig til ministerkontoret og undladt at bevæge sig udenfor Christiansborg?.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra Hanne-Vibeke Holst.