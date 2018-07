Kend fælderne før du lejer et værelse ud

Et ekstraværelse i lejligheden kan veksles til en indtægt, hvis man lader en lejer flytte ind.

Og det brandvarme boligmarked i storbyerne betyder, at der sandsynligvis står en på spring for at rykke ind. Men før deres flyttekasser er blevet pakket ud, er der nogle ting, du skal overveje.

Hvis man ikke skriver under på en lejeaftale, er det reglerne i lejeloven, der gælder. Så på sin vis har man en lejeaftale, uanset om man selv har lavet og underskrevet en, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen, fagekspert i boligøkonomi hos Bolius.

Lejernes Landsorganisation (LLO) anbefaler dog, at man laver en skriftlig lejeaftale.

»Det kan være en god støtte og en god forventningsafstemning for parterne. Så er begge parter enige om, hvilke vilkår lejeaftalen er indgået på,« siger juridisk og politisk konsulent hos LLO Anders Svendsen.

»Især hvis man lejer et værelse ud, er det vigtigt at beskrive, hvad præcis der bliver lejet ud, og hvad lejeren har adgang til og ikke adgang til. For det er der ikke nogen standardregler for,« fortsætter han.

Lejeren har naturligvis ret til at være på sit værelse, men eventuelle fællesarealer kan der godt komme en tvist ud af.

LLO råder til at bruge ministeriets standardformular. Den hedder lejekontrakt for beboelse, typeformular A, 9. udgave.

Lejer eller udlejer man et værelse, har man ifølge lejeloven et opsigelsesvarsel på en måned fra den første i en given måned.

»Det er den boligform, hvor man har den dårligste opsigelsesbeskyttelse, i forhold til hvis man lejede et kollegieværelse eller en hel beboelseslejlighed. Så medmindre man i kontrakten er blevet enige om, at man har længere opsigelsesvarsel, så er det altså en måned til den første.«

Jørgen Munksgaard Rasmussen fortæller, at man også skal huske, at der ikke er noget, der er gratis.

Når man lejer et værelse ud, er det ikke bare penge på kontoen, det betyder også, at en person - man ikke nødvendigvis kender ret godt - flytter ind i ens hjem. Og det er ganske intimt at dele bad, toilet, køkken og stue med en anden.

Som udlejer er det også vigtigt at overveje, hvad lejen skal være. De tal, man kan finde på boligportaler for annoncerede værelser, er ikke nødvendigvis tal, der ville blive godkendt i et huslejenævn, råder eksperterne.

Og har man sat lejen for højt, risikerer man at skulle betale merprisen tilbage til lejer, hvis de indbringer det for huslejenævnet inden for et år fra lejemålets start.

For at få en idé om prisniveauet kan man kigge på tidligere afgørelser fra det lokale huslejenævn

»Mit bedste bud for København vil nok være 3000-3500 kroner per værelseskvadratmeter per år inklusive forbrug og adgang til fællesarealer. Det kan så både trække op og ned i pris, i forhold til hvad man har adgang til, og hvornår boligen er fra,« siger Anders Svendsen fra LLO.

»Så trækker det op, hvis det er bedre end normalt, og ned, hvis det er værre end normalt. Det kan måske gøre, at du kommer et par hundrede kroner op eller ned.«

/ritzau fokus/