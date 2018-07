Kend dine rettigheder som ung i sommerjob

Mens mange af os bruger sommeren på at dase ved poolen eller på stranden, bruger mange unge tiden på at tjene lidt penge til opsparingen.

Desværre er det ikke alle arbejdsgivere, der er gode nok til at følge reglerne, hvilket resulterer i, at mange unge sommerjobbere bliver snydt.

Derfor har fagbevægelsens jobpatrulje også været på farten denne sommer for at oplyse de unge om deres rettigheder, når de er på arbejdsmarkedet.

Her fortæller jobpatruljekonsulent Jon Henningsen, hvilke problemer jobpatruljen oftest oplever - men også hvad du som ung medarbejder har ret til.

1) Pauser

I en ud af fire tilfælde oplever jobpatruljen, at medarbejderne ikke får den pause, som de har ret til.

Men der skal ikke meget til for, at du har optjent retten til en halv times pause.

»Lovgivningen giver dig ret til en halv times pause efter fire og en halv times arbejde,« fortæller Jon Henningsen og fortsætter:

»Når vi spørger de unge, hvor mange pauser de har på en syv timers arbejdsdag, så er der mange, der svarer ingen, eller at de kun har pauser på 15 minutter,« siger han.

Det er derfor vigtigt at stå på sin ret til pause, hvis har en lang arbejdsdag.

2) Sygdom

Sygdom er noget af det, der kan give arbejdsgiver mange grå hår, men det betyder ikke, at de kan løbe fra ansvaret.

Hos jobpatruljen hører man nemlig om mange tilfælde, hvor unge medarbejdere bliver bedt om selv at finde en afløser. Men den holder ikke, fortæller Jon Henningsen.

»Reglerne er, at hvis du er syg, så skal du inden for firmapolitikken melde dig syg, men så er det heller aldrig dit eget ansvar at finde en afløser. Virksomheden forsømmer faktisk sit eget ansvar ved at bede dig om det,« siger han.

Det samme gælder ved løn under sygdom, som du også kan optjene retten til. Det er der mange, der gør, uden at de er klar over det, lyder det fra Jon Henningsen.

Arbejder du eksempelvis i et HK-fag som i detailbutikker og supermarkeder, er du nemlig dækket af funktionærloven.

»Den siger, at hvis du arbejder minimum otte timer om ugen i gennemsnit, så har du ret til løn under sygdom. Det vil typisk være over en periode på 8 til 16 uger,« siger Jon Henningsen.

Andre ansatte kan også have ret til løn, hvis de er syge. Så er det til gengæld sygedagpengeloven, der træder i kraft.

»Her hedder det 74 timer over otte uger. Det betyder, at du skal arbejde 9,25 timer om ugen for at få ret til løn under sygdom, og det er heller ikke særlig meget,« siger Jon Henningsen.

Han fortæller, at mange unge - særligt i restaurationsbranchen - ikke er klar over, at de har ret til løn under sygdom.

3) Tunge løft

Hvad end du arbejder i en restaurant, kiosk eller forlystelsespark, er der risiko for tunge løft. Men her er der også en række regler, der skal overholdes.

»Som ung under 18 år må du kun løfte op til 12 kilo ad gangen. Og har du en otte timers arbejdsdag, må det kun være få gange, du løfter det, samtidig med at det skal være på kortere afstande,« siger Jon Henningsen.

En tommelfingerregel er, at 12 kilo svarer til en ølkasse med tomme flasker, fortæller han.

4) Ansættelseskontrakt

Ifølge Jon Henningsen er der også flere unge, der bliver ansat uden en decideret ansættelseskontrakt. Men det er værd at kæmpe for, fortæller han.

»Det er så rart for begge parter at have papir på, hvad retningslinjerne i ansættelsen er. Der kan nemlig opstå mange konflikter, og så er der dejligt at have et sted at pege hen,« siger Jon Henningsen.

5) Søg hjælp

For mange unge kan det være svært at konfrontere chefen med problemerne, som er nævnt her - især hvis man er ny på arbejdsmarkedet.

Derfor foreslår Jon Henningsen, at du søger noget støtte.

»Det første handler om at tale sammen, og er din chef umulig at tale med, så tag fat i dine venner, forældre eller andre voksne, du har tillid til,« siger han.

Alternativt kan du tage fat i en fagforening, da de har den rette ekspertise og viden på området til at kunne støtte dig.

