En civil strafferet har for første gang taget stilling til, hvor meget et offer for en digital sexkrænkelse skal have i tortgodtgørelse, efter der de seneste år er kommet fokus på området. Kasper skal betale 50.000 kr. til Simone i en sag, der giver indblik i en ulovlig kultur på sociale medier og retssystemets famlende håndtering af den slags sager.