Karina er næstehjælper: »Vi ser familier, der holder deres børn hjemme for at spare dem for ydmygelsen«

Der er kun hundeluftere ude i Ishøj, når Karina Kronborg går i gang kl. 7.00 om morgenen i weekenden.

Hun låser et kælderrum op under boligblokken og tænder lyset. Der er tøj fra væg til væg, fra gulv til loft. Flyverdragter, børnestøvler, små bodydragter til babyer og selvfølgeligt også jakker og frakker til voksne.

Det hele fylder 60 kvadratmeter, og det er kun tøjet. Karina Kronborg låser endnu et kælderrum op. Her er mad og bleer. Doneret af lokale supermarkeder. I de to kælderrum pakker frivillige nødrationer til især syge kontanthjælpsmodtagere, og det er kun en del af en større facebookkoordineret hjælpeforening under navnet »Næstehjælperne«.

De vil redde verden Vi kan opløse og relativere udtrykket i det uendelige: at ville redde verden. Hvorfra går verden, og hvor stor er den? Hvad og hvem skal reddes? Hvordan? For hvis skyld. og vil verden overhovedet reddes? Men hver dag året rundt står mennesker ud af sengen for at gøre lige præcis det: De vil redde verden. Eller bare gøre den til et bedre sted. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»I starten var jeg helt nedbrudt over de skæbner, vi møder her. Prøv at forestille dig, at du ikke har mad til dit barn. At du ikke kan give dit barn en madpakke med i skole. Vi ser familier, der holder deres børn hjemme for at spare dem for ydmygelsen i at komme i skole uden mad. Så sidder de derhjemme uden mad, men så er der ikke andre, der kan se det,« fortæller Karina Kronborg.

»Næstehjælperne« har mere end 20.000 medlemmer på landsplan, og der er undergrupperinger i langt de fleste danske byer. Organisationen er lige dele næstehjælp og protest mod reformer på kontanthjælpsområdet.

Det foregår primært facebookgrupper, hvor mindre bemidlede, der løber ind i en uforudsete store udgifter til medicin, en varmeregning eller lignende kan bede om hjælp til bleer, mad eller vinterstøvler til børnene. Det kan de gøre enten anonymt gennem en af gruppens administratorer eller med navn. De fleste gør det anonymt, selvom reglerne er, at man ikke stiller spørgsmål ved modtagernes evne til at styre deres egen økonomi.

»Der er utroligt meget skam forbundet med at komme i en situation, hvor du ikke kan give dine børn mad, rene bleer eller nye vinterstøvler, når de gamle er slidt op. Mange af de her mennesker holder deres situation skjult for familie og venner,« siger Karina Kronborg.

Langt fra Dovne Robert

Men Karina Kronborg er ikke helt så nedbrudt længere. Næstehjælperne har bredt sig til hele landet, og Ishøj-gruppen er den største med 2.000 medlemmer.

»Når folk opdager, hvad der er sket især inden for de seneste to år, så er utroligt mange mennesker villige til at hjælpe. Vi har et juletræ, hvor nødstedte familier kan hænge juleønsker op, og der er langt flere, der er villige til at give, end der er behov for. Det er jo fantastisk, hvad der sker, når middelklassen opdager, hvordan det står til,« siger Karina Kronborg, som har bagagerummet i sin bil fyldt med barbiedukker, som skal afleveres i Fredensborg til en familie, der ikke har råd til legetøj.

»Vi er meget langt fra de budgetter, der blev fremlagt i medierne for Fattig-Carina og Dovne Robert. Der er sket rigtigt meget siden da, men det ved rigtigt mange mennesker ikke. Når vi skaber forbindelsen mellem mennesker i nød og middelklassen, så er der rigtigt mange, der får lyst til at hjælpe,« forklarer Karina Kronborg.

Hun er selv blevet overrasket. Hun er sagsbehandler i en a-kasse og har arbejdet med mange af de reformer, der er blevet gennemført af både blå og røde regeringer. Derfra har hun sendt dagpenge modtagere videre til kontanthjælpssystemet uden rigtigt at vide, hvad der skete der fra. Men for lidt mere end et år siden spurgte den lokale præst, om Karina Kronborg ville engagere sig næstehjælperne, hvis filosofi er simpel.

Ved at skabe forbindelsen mellem middelklassen og underklassen kan man dels hjælpe nødstedte og dels skabe opmærksomhed om reformernes konsekvens. Nu bruger Karina Kronborg mellem 20 og 30 timer om ugen på at organisere og køre rundt med mad, bleer og barbiedukker.

»Det burde ikke være nødvendigt. Velfærdsstaten har svigtet, og fordi vi har vænnet os til, at det er staten, der tager sig af de svage, er der rigtigt mange, der ikke ved, hvad der foregår. Det er som om vi er tilbage til den tid, hvor det var borgerfruer, der engagerede sig i de fattiges behov. Måske er det nødvendigt at vi skal herned og vende, før vi igen opdager, hvad det er for et samfund, vi lever i,« siger Karina Kronborg.

»Vi er en politisk protestforening, men vi skyder lige meget på alle partier, for de har alle sammen været med til at lave de her reformer, og de er sluppet af sted med det, fordi middelklassen ikke ved, hvilke konsekvenser reformerne har,« siger Karina Kronborg.

»Og de fleste fra middelklassen ved ikke, hvor let de selv kan ende på bunden.«

Gæld giver problemer

Uden at gå i dybden med sit eget husholdningsbudget forklarer hun, at hvordan gæld meget hurtigt kan blive et stort problem, hvis man mister sit arbejde.

»Hvis jeg blev fyret i morgen og skulle sælge min bil, ville jeg komme ud med et tab, og det lån ville jeg så skulle betale af på. Ender man først på kontanthjælp er der meget lidt at betale af, og er man oven i købet syg og skal have medicin, så er man for alvor på røven.«

»Og mange bliver syge på kontanthjælp. De fleste har kollegaer, der er gået ned med stress på jobbet. Hvis man tror, at det er stressende at arbejde, så skulle man prøve at begå sig i kontanthjælpssystemet, samtidig med at man kæmper for at afdrage lån,« siger Karina Kronborg.