Kanita og Farjana: Her er pigerne fra statsministerens nytårstale

Det er ikke hver dag, at to piger fra Bangladesh bliver nævnt i statsministerens nytårstale.

Men det var ikke desto mindre, hvad Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde her til aften, da han indledte sin tale med at fortælle om 19-årige Kanita Maisha og 17-årige Farjana Akter fra det ludfattige land i Asien.

Pigerne besøgte i oktober Lars Løkke Rasmussen i Statsministeriet til kaffe og pink kager til en snak om ligestilling og rettigheder i forbindelse med FNs Internationale Pigedag 11. oktober.

En dag, der farvemæssigt bliver markeret med pink.

Sammen diskuterede de på statsministerens kontor, hvad der skal til for at stoppe vold, overgreb og diskrimination mod piger og kvinder.

De to unge kvinder arbejder frivilligt for Plan International og kæmper for piger og kvinders rettigheder. De var rejst til Danmark for at sætte fokus på Verdensmål 5, der handler om ligestilling mellem kønnene.

»Mellem jul og nytår gik jeg og tænkte på de mennesker, jeg har mødt det sidste år, og særligt to trængte sig på,« sagde statsministeren om de »to stærke unge kvinder fra Bangladesh«:

»I efteråret besøgte de mig her på mit kontor. De fortalte om deres hverdag i et af verdens fattigste lande. Og om deres kamp for at stoppe børneægteskaber, vold og diskrimination mod piger og kvinder. Den kamp støtter Danmark. Meget af det, vi tager som en selvfølge herhjemme, er ikke en selvfølge andre steder. At man selv må bestemme, hvem man gifter sig med. At kvinder og mænd har samme rettigheder og muligheder. Ja, at en statsminister og to unge fra Bangladesh ordner verdenssituationen over en kop kaffe.«

Lars Løkke Rasmussen noterede sig, at Kanita Maisha havde omtalt besøget i Danmark som »den bedste dag i mit liv«.

»Så kan man godt blive ydmyg. Og stolt af vores lille land,« lød det fra statsministeren.

Kanita Maisha og Farjana Akter kommer fra et land, hvor mere end halvdelen af pigerne ifølge Plan giftes bort, inden de fylder 18 år. Desuden får pigerne sjældent lov til at bestemme over deres egen krop og have indflydelse på deres eget liv, fremgår det af en pressemeddelelse fra Plan.

I Danmar besøgte pigerne også Rysensteen Gymnasium i København og Roskilde Gymnasium. Her fortalte Kanita Maisha de danske elever om, hvordan hun flere gange har været udsat for overgreb. Farjana Akter fortalte også om, hvordan flere af hendes veninder er giftet bort mod deres vilje.