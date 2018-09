Kan små doser LSD gøre os gladere og mere kreative?

Kan en mikrodosis af LSD – såkaldte hallucinogene stoffer, som især var udbredt blandt »blomsterbørn« i 1960´erne – gøre kreative mennesker endnu mere skarpe og fokuserede i deres jobs i f.eks. IT-branchen?

Eller er det bare noget, de tror, det kan gøre?

Dét spørgsmål sætter en ny videnskabelig undersøgelse sig nu for at få besvaret.

Ifølge The Guardian går forskere på Imperial College i London nu, med støtte fra Beckley Foundation, i gang med det første forsøg nogensinde, hvor nogle deltagere i en periode får en ganske lille dosis LSD, en femtendedel af en tablet - mens andre får en »dummy«-kapsel uden stoffet i, placebo.

»Det er blevet et populært stof i Silicon Vally som en måde at øge kreativitet og produktivitet. Søger man online, er der hundrede og atter hundrede af mennesker, der beskriver positive resultater, men der findes nul videnskabelige studier om det,« siger lederen af studiet Balazas Szigeti til Guardian.

Studiet udføres på en lidt speciel måde, fordi LSD er et illegalt og dyrt stof. Derfor har man inviteret folk, der i forvejen bruger mikrodoser af stoffet, til at deltage i forsøget og få tilsendt særligt producerede piller i kuverter, hvor man ikke umiddelbart kan se, om de indeholder LSD eller ej.

Det kan aflæses med et særligt udstyr, og koblet med spørgeskemaer og nogle kognitive spil, kan det til slut påvises, om de er glade og fokuserede, fordi de har fået LSD, eller de er glade og fokuserede, fordi de troede, at de fik LSD.

I Beckley Foundation tror direktør Amanda Feilding, som i årevis har støttet forskning i psykedeliske stoffer, at mikrodoser af LSD kan give et »boost« i vitalitet og måske en forbedring af ens humør.

Nogle har også berettet, at det har lettet deres depression, mens andre mener, det har gjort dem mere begejstrede for deres job.

»Man skal ikke, og vi ønsker heller ikke at opmuntre folk til at tage en mikrodosis, men det er interessant at forsøge at samle lidt flere data på videnskabelig vis,« siger hun.