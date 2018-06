Kamera og batteri: Lær at finde den perfekte smartphone

Når vi er på udkig efter en ny telefon, går langt de fleste op i, hvor godt kameraet er, og hvor god telefonen er til at holde strøm.

Ofte er det dog svært at finde rundt i telefonens specifikationer og forstå, hvad de forskellige tal og formuleringer betyder.

Men det kan Jens Hummelmose fra recordere.dk og John G. Pedersen, redaktør på meremobil.dk, hjælpe os med at blive klogere på.

Fakta: De bedste kameramobiler på markedet Hjemmesiden dxomark.com tester og vurderer hele tiden kvaliteten på telefonernes kameraer. Her er deres top-10 netop nu: 1) Huawei P20 Pro. 2) HTC U12+. 3) Huawei P20. 4) Samsung Galaxy S9 Plus. 5) Xiaomi Mi 8. 6) Google Pixel 2. 7) Apple iPhone X. 8) Huawei Mate 10 Pro. 9) Xiaomi Mi MIX 2S. 10) Apple iPhone 8 Plus. Listen er fra dxomark.com den 7. juni 2018. /ritzau fokus/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Når det kommer til telefonernes kamera, er der sket meget de senere år, hvor producenterne har taget kvantespring, når det kommer til billedkvaliteten.

Men umiddelbart kan du ikke læse ud fra telefonens specifikationer, om telefonen har et godt kamera, fortæller John G. Pedersen.

»Det siger intet om, hvor gode billeder telefonen tager, hvis man kigger på kameraets opløsning. Et lavt antal megapixels kan stadig ende med at tage rigtig gode billeder,« siger John G. Pedersen.

Han bakkes op af Jens Hummelmose, der også fortæller, at du godt kan få et kamera på 40 megapixels, som alligevel tager dårlige billeder.

I stedet handler det om, hvor god billedkvaliteten er, og det er der flere medier, der tester og guider til.

»Der findes en kamera-testside, der hedder dxomark.com. Her har man en liste, hvor du hele tiden kan se, hvor højt kameraerne i telefonerne scorer i deres test,« siger Jens Hummelmose.

Lige nu ligger Huaweis model P20 Pro klart i spidsen på deres testliste, men der findes også andre modeller, der leverer gode billeder på telefonen.

»Når vi taler om kameratelefoner, er der tre store spillere. Det er Huawei med deres P20 Pro, Samsung med deres Galaxy S9 og S9 Plus, og så er det iPhone 8, 8 Plus og 10,« siger Jens Hummelmose.

Når det kommer til batteriet, går mange af os op i, at telefonens batterilevetid skal være i orden. I den forbindelse er det den såkaldte batterikapacitet, du skal se på.

»Når du kigger på batterikapaciteten, som måles i milliampere (mAh), så kan du gå ud fra, at har din telefon en batterikapacitet på 4000 mAh, så holder det nok længere, end hvis den havde 2000 mAh,« siger John G. Pedersen.

Alligevel er en højere batterikapacitet ikke ensbetydende med, at telefonen holder bedre strøm end andre. Det kommer nemlig også an på, hvordan telefonen formår at udnytte kapaciteten, lyder det fra John G. Pedersen.

Han peger selv på Motorolas nye model Moto G6 Plus som en telefon, der formår at udnytte sin kapacitet rigtig godt.

Spørger man Jens Hummelmose, ligger Huawei også foran, når det kommer til batterilevetiden.

»Huawei har også lagt sig i spidsen på batterifronten ved at lave deres egen batterioptimering. Det betyder, at telefonen overvåger de apps, der er åbne, så batteriniveauet holdes nede,« siger Jens Hummelmose.

Han slår samtidig fast, at både Apple og Android-producenterne over en bred kam er blev meget bedre til at optimere deres batterier de senere år.