Kæmpe pattedyr kan snart blive sat ud på Amager

Med en vægt på op til 200 kilo eller mere og et gevir på en halv meter eller mere er kronhjorten et imponerende syn.

Og om føje tid kan københavnere måske få syn for sagn i deres egen baghave kun få kilometer fra Rådhuspladsen ude på Amager.

Kend din kronhjort Kronhjorten er Danmarks største vildtlevende landpattedyr. Hundyret, hinden, når en vægt på cirka 90 kg, mens hannen, hjorten, gennemsnitlig vejer 150 kg. Store hjorte kan dog veje helt op til 230 kg. Skulderhøjden er 120-140 cm. Farven er i sommerdragten rødbrun, i vinterdragten grå. Der er omkring 14.000 stykker kronvildt i Danmark. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Naturstyrelsen Hovedstaden pusler nemlig med tanker om at flytte kronhjorte fra Dyrehaven nord for København og sætte dem ud på det små 3.000 hektar Kalvebod Fælled lige ved siden af Ørestaden og Fields.

Således har styrelsen netop sendt en driftsplan for styrelsens arealer i hovedstadsområdet i høring. Der er allerede omkring 200 stykker dåvildt på fælleden, og ifølge planen skal kronvildt supplere dåhjortenes græsning og dermed fremme en større variation i vegetationen.

Læs også Han blev headhuntet via en SMS fra Kongehuset og er nu Dronningens vigtigste rådgiver

Skovrider Hans Henrik Christensen understreger, at der i givet fald ikke bliver tale om mange amagerkanske kronhjorte. I første omgang nogle stykker, på sigt måske 30-40 dyr, vurderer han.

Som det er i dag, er Kalvebod Fælled dog mere våd og fugtig end godt er for kronhjorte. De har det ikke godt med at få kloven alt for meget under vand. Hvilket i øvrigt også gælder dådyr.

Læs også Milliardæren Yvonne Seier Christensen: »Jeg var den eneste kvinde, jeg er sort, og jeg vandt over 27 mænd«

Derfor vil styrelsen ifølge planen etablere et tørområde i det nordlige ende ved Fasanskoven på omkring 100 hektar, så dyrene i hvert fald ét sted altid er på tør grund.

»Det er spektakulært dyr og flot at kigge på,« siger skovrideren om Danmarks største landlevende dyr.

Kronhjorte vil bidrage til afgræsningen af fælleden sammen med de lokale dådyr og køer og dermed gøre deres til, at fælleden lever op til sit primære formål. At være en attraktiv biotop for eng- og strandfugle. Kalvebod Fælled er et såkaldt Natura 2000-område og dermed fredet.

Læs også Nu begynder balladen om det Brexitformede budgethul i Bruxelles

Af driftsplanen fremgår det, at »kronvildtet vil færdes over hele området (inden for hele det oprindelige militærhegn)«. Hans Henrik Christensen har svært ved at forestille sig, at de vil udgøre en fare for besøgende på fælleden. Men som altid skal der udvises respekt for de store dyr. Ikke mindst i efterårets brunsttid.

»Men vi kan ikke bare sætte dem ud. Det kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen, der administrerer vildtforvaltningsloven,« fortæller han.

Læs også De overlevende udfordrer Trump på empatien - og så taber han

Skovrideren tilføjer, at der endnu ikke har været negative reaktioner på planen i forbindelse med høringen.

Han understreger dog også, at der »alene er tale om plan, der er sendt i høring«. Altså er det ikke sikkert, at der kommer kronvildt på Amager.

Han oplyser, at krondyrene fra Dyrehaven er af prima, genetisk kvalitet. Efter hans mening de flotteste i Europa. Styrelsen sælger da også op til 40 stykker levende vildt om året fra Dyrehaven til bl.a. dyreparker i udlandet. Prisen for et dyr er »10.000 kroner og opefter«, som han siger.

Læs også Løkke om opråb til Trump om skoleskyderi: »Det var faren, der kom op i mig«