Jordens ressourcer for 2018 er brugte: Det kan du selv gøre for at spare på dem

Når du for resten af 2018 vil handle ind til middag, købe en ny frakke eller tage flyet på weekendtur, overforbruger du af klodens ressourcer.

I dag er nemlig dagen, hvor de bæredygtige ressourcer, vi har for et år, er opbrugt. Dagen hedder Earth Overshoot Day, og vi skal tilbage til 1970 for at finde et år, hvor ressourceregnskabet gik op.

I knap 50 år har vi brugt over evne, og konsekvenserne er især tydelige denne sommer, hvor Danmark er ramt af hedebølge, og de grønne bøgeskove er mere brune end grønne.

Ifølge Jens Hesselbjerg, som er klimaprofessor ved Niels Bohr Institutet under Københavns Universitet, er det ikke den enkelte borger, der er skyld i de accellerende klimaforandringer, men der findes alligevel en række ting, man kan tænke på, hvis man gerne vil holde sit klimaregnskab i nogenlunde balance.