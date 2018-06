Jørgen betalte over 300.000 for behandling: »Når det eneste, du har udsigt til ved at blive i Danmark, er at blive dårligere, er det en nem afvejning, om man skal tage til Rusland«

Desperate sklerosepatienter drager til Rusland for at modtage stamcellebehandling. Svenske patienter har i mange år haft glæde af landets udbredte brug af behandlingen, men neurolog på Rigshospitalet afviser, at Danmark skal være foregangsland for behandling af nye patientgrupper.