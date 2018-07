Jehovas Vidner på kant med persondatalov

Trossamfundet Jehovas Vidner skal overholde EU's regler for databeskyttelse, når medlemmerne går fra dør til dør for at forkynde.

Det slog EU-Domstolen tirsdag fast på baggrund af en sag fra Finland.

Her har Jehovas Vidner haft en praksis, hvor medlemmerne noterede oplysninger om hver enkelt husstand efter et besøg. For eksempel navne, familiestatus og religiøs overbevisning.

- Et religiøst trossamfund som Jehovas Vidner er sammen med sine medlemmer, som tager del i forkyndelsen, ansvarlig for behandling af persondata, som medlemmer indsamler ved dør til dørbesøg, skriver domstolen i sin afgørelse.

En finsk domstol havde spurgt EU-Domstole til råds om spørgsmålet.

EU's dataforordning (GDPR - General Data Protection Regulation) skal sikre, at persondata bliver indsamlet og opbevaret uden risiko for misbrug. Det gælder oplysninger på nettet såvel som i interne arkiver.

Reglerne trådte i kraft 25. maj. De stiller krav til samtykke og opbevaring af data.

I Danmark går 14.700 medlemmer fra Jehovas Vidner jævnligt fra dør til dør for at forkynde deres tro. Det fortæller talsmand for trossamfundet i Skandinavien Dag-Erik Kristoffersen.

- Det gør vi meget. Vi følger befalingen fra Jesus Kristus om at forkynde og gøre disciple. Det er en del af det kristne liv at fortælle andre de gode nyheder om Guds rige, siger han.

Også i Danmark noterer Jehovas Vidner oplysninger efter dør til dørbesøg.

- Hvis forkyndere mærker interesse hos nogen, der har lyst til at lære om biblens budskab, så kan det være, at de skriver det ned for at kunne huske det, for de møder jo mange. Men det er jo kun til privat brug, siger han.

Jehovas Vidner vil nu se nærmere på dommen for at finde ud af, om der skal ændres i praksis, siger talsmanden.

Dag-Erik Kristoffersen vil ikke svare på, om nye skærpede regler for databeskyttelse, der trådte i kraft 25. maj, har givet anledning til ændringer.

Det er Datatilsynet, der er ansvarlig myndighed. Her lyder det, at man er opmærksom på afgørelsen fra EU-Domstolen, som tilsynets jurister nu skal nærlæse.

