»Jeg har ingen erindring om det, jeg har ikke engang erindringer om, at vi havde besøg af kineserne på det tidspunkt« – 12 markante citater om Tibetsagen

Tibetsagen bliver ved med at trække overskrifter i takt med, at blandt andet Berlingske bringer nye oplysninger frem i sagen.

I går reagerede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på de nye oplysninger ved at udvide kommissoriet for Tibetkommissionen, så undersøgelsen nu skal strække sig helt tilbage til 1995.

Fredag formiddag fulgte statsadvokaten i København op med at genåbne straffesagen mod politiet i Tibetsagen.

Sagen bliver ved med at tage nye drejninger, og det har fået mange til at tale med store ord. Her følger 12 markante udtalelser fra torsdag og fredag om sagen.

1. Tidligere politikommissær, Ole Kahr, om politiets praksis i forbindelse med kinesiske statsbesøg tilbage til 1995:

»Det var ikke exceptionelt i 2012. Det er en praksis, som har eksisteret, lige siden jeg kan huske, når vi har kørt med kinesiske premierministre, eller hvem det ellers var. De måtte ikke visuelt se demonstranter, bannere og flag.«

2. Juraprofessor ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, om politiets praksis:

»I virkeligheden er ytringsfriheden og demonstrationsfriheden ingenting værd, hvis politiet tilrettelægger sin virksomhed på den måde. Så jeg vil mene, at det er i strid med Grundloven.«

3. Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, om nye oplysninger i Tibetsagen:

»Sagen har udviklet sig fra storm til orkan, og jeg tror, de fleste danskere tager sig til hovedet og tænker, vi har et råddent system.«

4. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om baggrunden for at udvide Tibetkommissionens undersøgelse tilbage til 1995:

»Tibetsagen var i forvejen en skandale, og nu viser det sig måske at stikke endnu dybere. Derfor har jeg besluttet, at der skal gennemføres en kommissionsundersøgelse af forholdene omkring samtlige kinesiske besøg tilbage til i hvert fald 1995. Vi kan ikke stoppe arbejdet, før vi har fået belyst hvert et hjørne, så tilliden til vores politi kan genskabes.«

»Jeg er ligeglad med, om den kinesiske premierminister fik set fem, ti eller 50 demonstranter. Det var ikke mit problem. Mit problem var, at han kom fra A til B på en sikker måde Jeg fik ingen instrukser, hverken fra Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet, daværende politiinspektør Hanne Bech Hansen eller min vicepolitiinspektør om, hvordan det skulle håndteres.«

6. Tidligere hundeleder i Københavns Politi, Henning Dahl, om motivationen bag politiets praksis:

»Der var tilkendegivet, at vi – for at det ikke virkede fornærmende på præsidenten – skulle sikre, at negative demonstrationer ikke var synlige for kortegen. Det havde intet med sikkerhed at gøre. Det var fornærmelig adfærd, hvis præsidenten så en negativ demonstration.«

Under en demonstration mod Kinas menneskerettighedsovertrædelser over for Tibet, på Højbro Plads i København i 2012, parkerede politiet busser foran demonstranter for at skærme dem fra den kinesiske præsident Hu Jintaos udsyn. Det er senere blevet en udløsende årsag til nedsættelsen af den såkalte Tibet-kommission.

7. Direktør for den uafhængige retspolitiske tænketank Justitia, Jacob Mchangama, om politiets praksis:

»Det er ikke legitimt at begrænse disse rettigheder af hensyn til kinesiske magthaveres fine fornemmelser.«

8. Operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste under det kinesiske besøg i 2002, Hans Jørgen Bonnichsen, kan intet huske om besøget:

»Jeg har ingen erindring om det, jeg har ikke engang erindringer om, at vi havde besøg af kineserne på det tidspunkt.«

8. Retsordfører for Enhedslisten, Rosa Lund, om tidligere politibetjentes udtalelser:

»Jeg har svært ved at finde ord, der er stærke nok. Jeg er simpelthen rasende helt ind i kroppen. Tænk, at det har været praksis i så mange år hos politiet, at man har taget hensyn til handelsinteresser på bekostning af ytrings- og forsamlingsfrihed. Det er en kæmpe skandale.«

»Jeg er meget overrasket over udtalelserne fra de pensionerede betjente om, at det øjensynligt har været kutyme siden midten af 1990erne at forhindre demonstranter i at udøve deres grundlovssikrede rettigheder.«

»Den her sag har været alvorlig hele vejen igennem. Det er derfor, vi nedsatte Tibetkommissionen. Jeg havde selv et håb om, at den dermed ville blive fuldt afklaret med kommissionens beretning, og det er den så ikke, så vi må på den igen.«

11. Formand for politiforbundet, Claus Oxfeldt, om udviklingen i Tibetsagen:

»Alt, der kan gå galt, er gået galt. Man nedsætter en Tibetkommission. Så træffer man en afgørelse. Så kommer der nye oplysninger om nye mails, og nu kommer så det her.«

»Det kan på det foreliggende grundlag ikke udelukkes, at der i den fortsatte efterforskning kan fremkomme nye oplysninger, som kan få betydning for rettens vurdering af straffesagen.«