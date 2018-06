Japansk tøjgigant åbner sin første butik i Danmark

Den japanske tøjkæde Uniqlo kommer til Danmark. Det oplyser kæden på sin danske hjemmeside.

Den præcise dato er endnu ikke fastslået, men på hjemmesiden kan man læse, at åbningen bliver i foråret 2019. Adressen er allerede fundet - og den første Uniqlo-butik kommer til at ligge på Vimmelskaftet 38 på Strøget i det centrale København.

At der er tale om en sand tøjgigant, der for første gang indtager landet, kan man se på det faktum, at kæden i 2014 var den fjerdestørste i Asien efter berømte kæder som Zara, H&M og Gap.

Den første danske butik kommer til at blive en stor en af slagsen med sine 1.400 kvadratmeter fordelt på tre etager.

»Vi er glade for at kunne offentliggøre vores næste vækstfase i Skandinavien med åbningen af vores første butik i Danmark til næste år på Strøget i København. Vi ser frem til at introducere Uniqlo-brandet til danske forbrugere, der sætter pris på godt design, funktionalitet og høj kvalitet,« udtaler Taku Morikawa, Chief Executive Office for Uniqlo Europa, ifølge Costume.

Stort skandinavisk sats

Mange danskere vil allerede have stiftet bekendtskab med Uniqlo, men for dem, som ikke kender til tøjgiganten, kan den beskrives som H&M med en asiatisk tilgang. Det har ejeren af Uniqlo, Tadashi Yanai, tidligere sat ord på:

»Vi opfatter tøjet som dele, der kan samles og blive til mode. Vi tror ikke på, at hvert stykke tøj skal være noget særligt eller have en personlighed. Det er kunderne, der har personlighed,« lød det fra Yanai ifølge Politiken.

På sin danske hjemmeside beskriver Uniqlo forretningen på følgende måde:

»Vi tror på at tøj er vigtigt for vores liv. Så vi designer smukt og funktionelt tøj, du altid kan stole på, ud fra vores japanske værdier om enkelthed, kvalitet og lang holdbarhed.«

Uniqlo er for tiden i gang med at forberede deres indtog på det skandinaviske marked. 24 august i år åbner den første butik i Stockholm.