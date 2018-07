Iværksættere på festival: Roskilde er unikt testlaboratorie

Der er i hvert fald én, som er tilfreds med de store mængder støv, som hvirvler rundt på årets Roskilde Festival.

De beskidte gæster giver nemlig iværksætter Simon Kolff og hans selskab, Flow Loop, en unik mulighed for at teste deres miljøvenlige bruser.

»Det er en fordel at kunne sige, at hvis den kunne klare Roskilde Festival, så kan den også klare den derhjemme,« siger han.

Bruseren skal nedsætte folks vandforbrug ved at filtrere og genbruge de første fire liter vand, der bliver brugt.

På festivalen kan frivillige bruge bruseren i to bade og bagefter lade DTU undersøge, om det brugte vand er af høj nok kvalitet til at blive genbrugt.

Flere end 150 har brugt badene, og det har ifølge Simon Kolff været meget lærerigt.

»Vi stresstester systemet ved at få mange forholdsvis støvede brugere igennem,« siger han.

»Derudover får vi også en masse feedback fra vores brugere, hvor vi får indblik i folks badevaner og deres holdning til at genbruge badevand.«

Et samarbejde mellem Innovationsfonden og Roskilde Festival har givet Flow Loop og tre andre iværksættere mulighed for at teste deres bæredygtige løsninger på pladsen.

Thomas Bjerre, presse- og mediechef i Innovationsfonden, forklarer, at Roskilde Festival er et "unikt testlaboratorie".

»Først og fremmest fordi Roskilde Festival er en by, som bliver bygget op og taget ned på få dage med 130.000 indbyggere.«

»Der er en masse gæster, som er villige til at teste nye løsninger, så her får iværksætterne virkelig en mulighed for at finde ud af, om deres løsninger fungerer i praksis,« siger han.

Torsdag var uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) på besøg for at høre om samarbejdet, som han mener begge parter drager nytte af.

»Innovationsfonden skal hjælpe iværksættere, og samarbejdet giver dem mulighed for at teste deres produkter af hernede,« siger ministeren.

»Roskilde Festival skal jo også bruge nye idéer - de skal også spare på energien - så det går begge veje.

Store virksomheder har også tidligere gjort brug af festivaler til at teste nye produkter.

Tuborg testede således sin økologiske øl Tuborg Rå på festivalen Northside i Aarhus og Roskilde Festival, inden den blev tilføjet til sortimentet.

/ritzau/