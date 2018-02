It-chefs angreb på tidligere arbejdsplads giver fængsel

Det var hacking af den groveste slags, da en tidligere it-chef i et jysk firma tre gange angreb sin tidligere arbejdsplads. Isoleret set giver forbrydelsen en straf på fængsel i to år, siger Højesteret i en dom tirsdag.

I alt idømmes manden dog fængsel i tre år og seks måneder, da han også har begået bedragerier og dokumentfalsk.

Hans appel om at få en mildere straf - og muligvis samfundstjeneste på grund af sine gode personlige forhold - er ikke blevet fulgt af de fem dommere.

Reelt blev virksomheden lagt ned på grund hackingen, som fandt sted i november 2014.

Helt afgørende erhvervsoplysninger var blevet slettet. Nogle ansatte måtte sendes hjem, og systemerne var først oppe at køre igen i fuldt omgang efter nogle uger. Angrebet gav ekstra udgifter på mere end 400.000 kroner.

Også tidligere har først Retten i Aalborg og derefter Vestre Landsret vurderet, at der var tale om hacking under »særligt skærpende omstændigheder«, ligesom hærværkets omfang blev betragtet som betydeligt.

Men den dømte fik en særlig tilladelse til at komme videre med sagen til Højesteret.

Under sagen har dommerne set på Folketingets mening med at forhøje straffen i 2004 for hacking. Hensigten var at ramme forbrydelser rettet mod it-systemer lige så hårdt som kriminalitet rettet imod penge og ting.

Og de tre angreb udløser altså i sig selv fængsel i to år. Strafferammen er seks år.

