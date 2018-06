Irakere kan få dobbelt beløb i retssag om overgreb

De 18 irakiske mænd, der forleden har fået delvist medhold i en retssag mod Forsvarsministeriet, står til samlet at få næsten en million kroner af den danske stat.

Østre Landsret tilkendte i fredags hver af mændene 30.000 kroner i godtgørelse. Men da der skal lægges renter til beløbet, siden sagen blev anlagt i 2014, vil resultatet blive næsten det dobbelte, altså cirka 60.000 kroner.

Det skyldes, at den såkaldte procesrente, som retssystemet arbejder med, er langt højere end renter i bankvæsenet.

Mændene blev tilbageholdt under operation Green Desert i november 2004 i det sydlige Irak. De blev fanget af irakiske styrker, og under det efterfølgende ophold i et lokalt fængsel blev de udsat for overgreb, konkluderer landsretten.

Danske soldater deltog i operationen, hvor også britiske styrker medvirkede. Den danske bataljon stillede med 350 soldater ud af de i alt cirka 1000, som var med. Uden danskerne var den ikke blevet til noget, vurderer dommerne.

Forsvarsministeriet dømmes for de slag og spark, som de 18 mænd blev udsat for af irakiske myndigheder, fordi blandt andet Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen i forvejen kendte til risikoen for overgreb. Men Danmark gjorde intet for at føre tilsyn med dem, fastslår landsretten.

Imidlertid vil Forsvarsministeriet anke dommen til Højesteret. Her risikerer irakerne dog ikke at kunne blive repræsenteret af den ene af de to advokater, der medvirkede i landsretten.

Det skyldes, at advokat Christian Harlang netop er taget under konkursbehandling. I en pressemeddelelse tirsdag hævder Harlang, at byrettens afgørelse er et forsøg på at hindre ham i at færdiggøre sagen om irakerne i Højesteret. Nu forsøger hans advokat at få landsretten til at ændre byrettens konkursbestemmelse.

»Jeg ser frem til, at landsretten hurtigst muligt i denne sommer omgør konkursbestemmelsen, således at jeg fortsat kan arbejde for de irakiske torturofre med sagen i Højesteret«, skriver han.

Under sagen afsatte landsretten ham som advokat under fri proces. Det skyldtes en mistanke om misbrug af offentlige midler. Blandt andet havde Harlang krævet betaling for kopiering af tusindvis af sider med retsdokumenter.

Fredagens dom kom efter cirka 50 retsmøder. Meget var dog spild af tid, mener landsretten. "En væsentlig del af bevisførelsen har været foranlediget af ukorrekte oplysninger fra sagsøgernes side om de danske soldaters handlinger under operation Green Desert", står der i dommen.

/ritzau/