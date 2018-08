Intet tøjbytte: Terrormistænkt fange gik uden videre ud af Vestre Fængsel sammen med sin familie

Sommerens intet mindre end opsigtsvækkende historie om, hvordan en svensk fange efterlyst af italiensk politi for terrorstøtte kunne flygte fra Vestre Fængsel efter at have byttet tøj med en besøgende, viser sig nu at være løgn.

Men ikke mindre opsigtsvækkende. Og ikke mindre pinlig for det københavnske fængsel.

Historien vakte stor opsigt. Ikke bare i offentligheden, men også inde på Christiansborg.

Hvordan kunne det lade sig gøre, at den 47-årige terrormistænkte Anwar Daadoue 1. august kunne flygte fra fængslet efter at have byttet tøj med den 27-årige gæst?

Da besøget var slut, kunne den 47-årige forlade fængslet, mens den 27-årige efter at være blevet visiteret blev ført tilbage til den nu undslupne Anwar Daadoues celle. Først da opdagede fængselsvæsenet fejltagelsen, og så bimlede alle alarmer.

Men ifølge Weekendavisen foregik flugten slet ikke på den måde.

I virkeligheden havde Anwar Daadoue denne dag besøg af ikke blot den 27-årige, men også af tre eller fire andre personer. De fulgtes ad og kom fra Sverige, hvor flugtfangen har boet i knap seks år. Sandsynligvis var alle gæster medlemmer af hans familie, skriver avisen.

»Ved indgangen til fængslet afleverer de i overensstemmelse med reglerne for besøg alle deres pas eller tilsvarende billedlegitimation til vagten, hvorefter de føres til et besøgslokale. Fra sin celle andetsteds i fængslet føres også Anwar Daadoue til lokalet, hvor de – uden overvågning af fængselsbetjente – tilbringer en times tid sammen,« beretter Weekendavisen:

»Da besøgstiden er forbi, skal Daadoue hentes og føres tilbage til sin celle, og det er her, forbytningen sker. Han bliver kaldt ud af en fængselsbetjent, men det er den 27-årige besøgende, der først kommer ud af lokalet. I mellemtiden har der været vagtskifte blandt fængselsbetjentene, og ingen er i første omgang klar over, at det ikke er den indsatte, men derimod en af hans gæster, der bliver taget med og kropsvisiteret i et nærliggende lokale, før han skal op i cellen. Først da manden kommer op på afdelingen, hvor fængselsbetjentene i forvejen kender Daadoue, bliver det opdaget, at det er den forkerte mand, og så bliver der slået alarm.«

Overvågningsbilleder viser, at såvel Anwar Daadoue som den 27-årige besøgende var iført deres eget tøj både før og efter besøget. altså kan de ikke have byttet tøj.

»Det er uklart, om den 27-årige bevidst har ladet sig forveksle med Daadoue ved afhentningen fra besøgslokalet, eller om han ved et tilfælde bare er gået ud først og derefter blev taget med af fængselsbetjenten, som ikke vidste, hvordan Daadoue så ud,« skriver avisen.

Anwar Daadoue sad varetægtsfængslet og ventede på udvisning til Italien. Han er mistænkt for at være bagmand i et netværk, der har tjent millioner af kroner på at smugle flygtninge til Europa. Ifølge italiensk politi er pengene sendt videre til terrororganisationer som al-Nusra, der har tætte forbindelser til al-Qaeda, skriver Weekendavisen, ligesom der også skulle være anvendt beløb til indkøb af våben og biler til Islamisk Stat.

Men hvordan er historien om tøjbyttet så opstået?

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger til Weekendavisen, at han måske utilsigtet er kilden.

»Jeg blev spurgt af journalister om, hvordan sådan en flugt kunne ske, og så svarede jeg, at man jo for eksempel kunne forestille sig, at de havde byttet tøj. I pressen blev det hurtigt til en sandhed, og selv om jeg efterfølgende har gjort journalister opmærksom på, at det bare var et tænkt eksempel, og at jeg intet anede om det, blev historien aldrig manet i jorden,« fortæller han.