Interessen for exit-forløb stiger i fængslerne: Nu står LTFere i kø – men mange bliver afvist

I danske fængsler oplever man en stigende interesse for exit-forløb fra medlemmer af Loyal to Familia. Mere end en tredjedel bliver dog afvist, bl.a. fordi deres motivation ikke anses for reel. Banden, der spillede en afgørende rolle i den blodige konflikt i København i fjor, er på tilbagetog både i og uden for fængslerne.