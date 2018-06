Instans for mobbeofre har fået 33 klager på et år: »Der burde have været mange, mange flere«

Mobning er en ensom plage, der giver ar på sjælen.

Børn og forældre har siden 1. august 2017 haft Den Nationale Klageinstans mod Mobning som sidste mulighed, hvis skolen i deres øjne viser ligegyldighed over for mobning.

Men klageinstansen er uden gennemslagskraft, mener organisationer på baggrund af tal fra en aktindsigt, som Berlingske har fået.

I løbet af det første skoleår har klageinstansen modtaget 33 klager. I ét tilfælde har klageren fået medhold, og skolen har fået et påbud.

Sådan er de 33 klager endt: Den Nationale Klageinstans mod Mobning har virket siden 1. august 2017 og har i løbet af det første skoleår modtaget 33 klager fra børn og forældre, som ikke føler, at skolen har gjort nok i forhold til mobning.



Klagerne kategoriseres som henholdsvis »direkte« og »andenbehandling«.



Den første kategori dækker over, at børn og forældre henvender sig til instansen, som enten afviser klagen eller sender den tilbage til kommunalbestyrelsen (i tilfælde af en folkeskole) eller skolebestyrelsen (i tilfælde af selvejende skole eller ungdomsuddannelse), hvor klagen behandles lokalt.



Klageinstansen har modtaget 20 direkte klager. Fire er blevet afvist. En er blevet kaldt tilbage af forældrene af frygt for konsekvenser for eleven på skolen. De resterende 15 sager er sendt til førstebehandling lokalt.



»Andenbehandling« er klager, der har været behandlet lokalt, og som klageinstansen skal tage stilling til. 13 sådanne klager er blevet modtaget. To er sendt til ny lokal førstebehandling. En er blevet tilbagekaldt. En er afgjort til klagerens fordel og med påbud til skolen. En er stadfæstet. En er afvist. Og de sidste syv sager er endnu ikke afgjort.



Kilde: Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Skole og Forældre er ikke imponerede. Organisationens forældrerådgivning modtager ifølge landsformand Mette With Hagensen ca. 1.500 henvendelser om året, og langt de fleste handler om børn, som mobbes og mistrives i skolen.

»Jo, man kunne tage positive briller på og håbe, at skolerne klarer mobningen. Men vi ved af erfaring, at mange forældre føler, at skolerne fralægger sig ansvaret. Der burde have været mange, mange flere klager,« siger Mette With Hagensen og kalder det »vanvittig bøvlet« for de typisk underdrejede forældre at klage.

»Instansen skal sikre, at det foregår ordentligt, men systemet er indrettet med livrem, seler og en airbag rundt om.«

Til sammenligning har man i Norge oplevet en eksplosion af familier, som efter ny mobbelov klager over mistrivsel i skolen, mens den svenske klageinstans i 2017 modtog 1.970 klager.

Bureaukrater løser ikke mobning

I 2009 afskaffede daværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) retten til at klage til kommunalbestyrelsen over skoler. Det skete for at styrke skoleledernes autoritet, men lod ifølge organisationer børn i stikken.

Syv år senere foreslog daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), at instansen skulle motivere og disciplinere skoler til at tage mobning alvorligt. Hver femte elev oplevede mobning, og succesparameteret skulle være færre mobbede elever – ikke færre klager.

Men klageinstansen er blevet kritiseres af bl.a. Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen som mistillid til fagfolk. Og nej, har de indvendt: Mobning løses ikke af bureaukrater bag et skrivebord, men af de lærere, pædagoger og skoleledere, som står ansigt til ansigt med problemet.

Børns Vilkår og Danske Skoleelever har været instansens varmeste fortalere. I dag er Danske Skolelever stadig stemt for instansen, men lunkne over for resultatet.

»Der er omkring 710.000 grundskolelever i Danmark og helt sikkert flere end 33, som oplever at blive mobbet på en skole, der ikke tager ordentligt hånd om mobningen. Jeg gætter på, at mange ikke kender til instansen eller synes, det er lettere at skifte skole end at klage,« siger formand Jakob Bonde Nielsen.

»Vældig tilfredsstillende«

Hos Børns Vilkår beskriver juridisk seniorrådgiver Ingrid Hartelius Dall børn og forældres mulighed for at gå til klageinstansen som en »redningskrans, når de var fanget i et utåleligt mobbeforløb«. Men heller ikke hun mener, at klageinstansen endnu har haft den ønskede gennemslagskraft.

»Det er bekymrende, fordi der er lavet en solnedgangsklausul,« siger Ingrid Hartelius Dall:

»Klageinstansen bør få lov at virke og med den viden, vi efterhånden får oparbejdet. Fordi der vil være ting, der skal justeres,« siger hun og efterlyser også hurtigere sagsbehandling og større kendskab til instansen.

Solnedgangsklausulen betyder, at instansen ophører i 2022, med mindre et flertal beslutter det modsatte.

Klageinstansen og kampen mod mobning: Grundskoler og ungdomsuddannelser fik med en lovændring, der trådte i kraft 1. august 2017, pligt til at sætte ind over for mobning med bl.a. en antimobningsstrategi og en handlingsplan inden for ti arbejdsdage ved konkrete tilfælde af mobning.



Samtidig fik elever og forældre mulighed for at klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobningsstrategi eller ikke reagerer på mobning. Klageinstansen er placeret på Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).



Klageinstansen kan anbefale sanktioner – herunder bøder – hvis den har givet påbud, der ikke er blevet udført inden fristen.



Der er afsat 2,6 millioner kroner om året til klageinstansen. Den har dog en såkaldt solnedgangsklausul, der betyder, at det medio 2022 skal besluttes, om instansen skal fortsætte.



Kilde: Undervisningsministeriet og Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Hos Den Nationale Klageinstans mod Mobning kalder direktør Jannie Lindskov de 33 klager et godt resultat.

»Baseret på at vi har været i gang et års tid, synes jeg, det er vældig tilfredsstillende,« siger Jannie Lindskov.

Med til billedet hører ifølge hende, at instansen har modtaget over 100 henvendelser fra børn, familier og andre om mobning. De er håndteret i centrets pædagogiske rådgivningsafdeling uden at ende som klager, og det er ifølge direktøren et godt tegn.

Til gengæld medgiver hun organisationerne, at for få børn og forældre kender til instansens arbejde, og at de tre måneder, som sagsbehandlingen i gennemsnit varer, er lang ventetid for et barn, som mobbes.

»Det er jeg bestemt ikke tilfreds med. Vi skal gerne blive hurtigere,« siger direktøren.

Før Merete Riisager (LA) blev undervisningsminister, var hun modstander af klageinstansen, fordi mobning i hendes øjne bedst bekæmpes lokalt. Adspurgt om hun stadig er imod instansen, svarer hun i en e-mail, at den forhåbentlig gør »min bekymring til skamme og bidrager til, at færre børn oplever mobning. Det må tiden vise«.

Om ministeren vil fortsætte bevillingen efter 2022 afhænger bl.a. af en evaluering i 2019.

