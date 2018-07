Ingen pluk-selv til københavnerne i år: Tørke aflyser blomsterhavet ved Selinevej

Hvis man havde set frem til at plastre sit Instagram-feed til i flerfarvede kornblomster og skriggule morgenfruer fra blomsterhavet på Selinevej i København, kommer her en kedelig nyhed.

Det kommer ikke til at ske.

Tørken har haft den konsekvens, at de mange blomsterfrø, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune såede tidligere på sæsonen, ikke har kunnet spire, og frø uden vand bliver som bekendt aldrig til en blomstermark.

Ærgerligt, synes kommunen, som havde set frem til at forære københavnerne en naturoplevelse igen i år:

»Men det er nu engang sådan, at planter skal have vand for at kunne gro, og det usædvanligt tørre sommervejr gør det umuligt for blomsterne at spire i området. Og vi har heller ikke mulighed for at vande området for at hjælpe dem lidt på vej,« siger Jakob Hjuler Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, i en pressemeddelelse.

Så flot var blomstermarken ved Selinevej i København sidste år.

Selinevej på Kalvebod Fælled blev landskendt sidste år, da Københavns Kommune for første gang såede blomsterblandinger på et 6,5 hektar stort område og lod københavnerne plukke løs.

Bloggere, influencere og almindelige dødelige strømmede til og lagde billeder af deres selvplukkede og kæmpestore buketter på billeddelingstjenesten Instagram, og hele august var der en lind strøm af cyklister med fyldte cykelkurve i området, som normalt er et øde industrikvarter.

»Kan vi gøre det igen?« lød bønnen efterfølgende, og i december 2017 kom svaret fra kommunen langt om længe: Ja, det kan vi.

Vejret lader sig imidlertid ikke kontrollere, og det regnfattige forår og sommer har således sat en stopper for intentionerne.

Der er imidlertid et spinkelt håb at klamre sig til, og det er – ikke overraskende – juliregn. Hvis vejret slår om, og der falder tilstrækkeligt med vand, kan blomsterne ifølge pressemeddelelsen måske nå at spire med en måneds forsinkelse i september.

Under alle omstændigheder bliver synet ikke det samme som sidste år, fastslår kommunen i pressemeddelelsen:

»Området ikke kan nå at blive lige så flot som sidste år, selv om blomsterne skulle spire. Der er ganske enkelt for kort tid.«