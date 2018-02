Influenza spreder sig i Danmark: Det er meget anderledes, end vi plejer at se

Mange danskere døjer i øjeblikket med influenza, og i år er rekordmange smittede.

Det oplyser Statens Serum Institut i sin ugentlige rapport over influenza-aktiviteten i Danmark.

Antallet af indlagte personer med influenza steg således i uge syv til 2.462 personer siden uge 40 sidste år - og det er det højeste registrerede antal indlagte de seneste fem sæsoner.

Tallet kan dog reelt være endnu højere, fordi der kan være forsinkelse på nogle af de registrerede patienter, vurderer Statens Serum Institut.

Medianalderen for de indlagte patienter er 65 år, og der er således tale om den ældre gruppe af befolkningen, som hovedsageligt er ramt.

Årsagen til det højere antal smittede i år kan ifølge Statens Serum Institut skyldes, at der i denne influenzasæson cirkulerer influenza B, og den er der ikke dækning for i sæsonens influenzavaccine.

Der er da heller ingen tvivl om, at denne sæson er usædvanlig.

»Den her influenzasæson er så meget anderledes, end vi plejer at se. De sidste par uger er det steget meget stejlt, og den vil formentlig toppe inden for de næste uger, men det er næsten umuligt at spå om,« siger Thea Kølben Fischer, der er overlæge og afsnitleder på Virologisk Overvågning og Forskningsafsnit (VOF) på Statens Serum Institut, til TV Syd.

Mange af influenzatilfældene har også været meget voldsomme - dog ikke mere end tidligere år. Således har 98 personer været indlagt på intensivafdelinger, hvilket dog ikke er et højere antal end de seneste fem sæsoner. I alt er 122 patienter døde af sygdommen inden for 30 dage.

Flere hospitaler rundt om i landet har tydeligt mærket influenzaen ramme.

Blandt andet har Nordsjællands Hospital oplevet et pres, der har gjort, at man har udskudt operationer. Også Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland oplyste til TV 2 i weekenden, at man oplever henvendelser fra flere patienter, end hospitalerne har kapacitet til.