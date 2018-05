Indsatsen mod livmoderhalskræft skærpes

Sundhedsministeriet skærper indsatsen i kampen mod livmoderhalskræft.

For at fange flere tilfælde af kræftformen i tide skal flere kvinder mellem 30 og 59 år fremover testes med en bedre og mere omfattende screeningsmetode.

»Vi har med screeningerne et godt og effektivt redskab til at kunne opfange tegn på livmoderhalskræft på et tidligt stadie«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Næsten halvdelen af de tilfælde af livmoderhalskræft, der forekommer i de aldersgrupper, som er i målgruppen for screening, opstår hos de 25 procent kvinder, som ikke er blevet screenet.

»Derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet på at få endnu flere kvinder til at blive screenet for tegn på sygdommen, fordi vi ved, hvor vigtigt det er at sygdommen opdages så tidligt som overhovedet muligt,« siger Ellen Trane Nørby.

Fremover skal kvinder mellem 30 og 59 testes med en såkaldt HPV-test.

Det sker, på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsen hvor det anbefales, at Danmark følger den internationale tendens, der går i retning af at man omlægger screeningsprogrammet fra såkaldt mikroskopi af celler til HPV-test.

En HPV-test er mere følsom end den nuværende undersøgelse, og det nedsætter risikoen for at overse celleforandringer i en screening.

Samtidig viser internationale studier, at HPV-testen potentielt kan forebygge flere kræfttilfælde.

HPV-infektioner er dog meget almindelige og går ofte over af sig selv.

Derfor kan der også være en risiko for, at man ved at anvende HPV-testen vil komme til at undersøge flere kvinder end nødvendigt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at alle regioner iværksætter initiativer, der kan gøre det lettere for kvinder at blive screenet.

Eksempelvis ved at holde aftenåbent hos praktiserende læger, give mulighed for at vælge køn på den læge, der laver undersøgelsen og oprette mobile klinikker.

/ritzau/