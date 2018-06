Indsat overfalder endnu en fængselsbetjent med konservesdåse

København. En fængselsbetjent blev fredag aften overfaldet af en fange med en metalgenstand i Københavns Fængsler.

Fangen havde puttet en konservesdåse i en sok, som han brugte som våben. Betjenten blev ramt på skulderen.

- Betjenten har det efter omstændighederne godt, men er selvfølgelig rystet, siger Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye.

Fangen, som nu er overført til Politigårdens Fængsel, er en del af bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF), som står bag en række overfald mod fængselsbetjente i år.

Kim Østerbye er rystet over udviklingen.

- Der er kun gået to uger siden det seneste overfald. Og nu sker det igen, siger han.

- Medlemmer af LTF har simpelthen startet en krig mod fængselsbetjentene, formodentligt fordi de er utilfredse med de meget restriktive afsoningsforhold, siger han.

- Det betyder, at de nu er begyndt at slå os ned med sokker med konserves i. Det er selvfølgelig fuldkommen uacceptabelt, tilføjer han.

Formanden peger på, at der ikke er tilstrækkelig bemanding til at sikre sikkerheden for personalet.

- Kriminalforsorgen må sætte alt ind for at stoppe disse voldsmænd. Vi har at gøre med en gruppe, som helt bevidst prøver at sætte sig på magten. Der bliver nødt til at være mandskab nok til stede, så ingen risikerer at blive overfaldet bagfra, siger Kim Østerbye.

- De tror, at de kan vinde en eller anden krig om magten i fængslerne. Men den krig kommer de aldrig til at vinde, tilføjer han.

Flere overfald er sket med metalgenstande købt af de indsatte i fængslerne.

- Det kan vi i hvert fald sætte en stopper for. Det må være slut med at sælge metalkonserves til fangerne, siger Kim Østerbye.

Fredag den 8. juni blev en anden fængselsbetjent overfaldet af et bandemedlem i Vestre Fængsel i København.

Overfaldet skete ifølge Fængselsforbundet helt umotiveret, da den indsatte kom ud fra badet.

Overfaldsmanden brugte en dåse tun i en sok som våben.

Betjenten blev ramt hårdt i baghovedet flere gange.

Ifølge Kim Østerbye er det særligt i Storstrøm Fængsel og Vestre Fængsel, at man har oplevet de såkaldte sokkeoverfald.

