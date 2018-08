Indeklimaet på folkeskoler halter: Mangler ventilation

København. Når de små poder mandag er tilbage på skolebænken efter sommerferien, vil flere nok sætte sig ind i et klasselokale med dårlig og tung luft.

Gennem en årrække har adskillige undersøgelser slået fast, at der er problemer med indeklimaet i mange af landets folkeskoler.

Geo Clausen, professor i indeklima ved DTU Byg, fortæller, at det især, er ventilationen, som den er gal med i klasselokalerne. Og trods at sommeren har været ekstraordinær varm, så er varmen ikke skolernes største problem.

- Det er tværtimod ventilationen, som vi er bekymrede for. Vi har lavet undersøgelser over en årrække i de danske folkeskoler. Cirka halvdelen er for dårligt ventileret. Det betyder, at der sker en ophobning af forurening, siger han.

På DTU har han været med til at lave flere undersøgelser af skolernes indeklima. I 2016 konstaterede en undersøgelse af indeklimaet i 277 klasselokaler på 60 skoler, at ventilationen var utilstrækkelig i ni ud af ti lokaler.

Og i oktober sidste år skrev Ugebrevet A4, at Arbejdstilsynet på 60 skoler i løbet af året konstaterede sundhedsskadelige forhold. Det skete på baggrund af 285 tilsynsbesøg.

Undersøgelser fra blandt andet DTU har fastslået, at det skader elevernes koncentrations- og indlæringsevne, når luften er tung og dårlig. Geo Clausen finder det bekymrende.

- De forureninger, som vi selv og byggematerialer afgiver, skal fjernes ved ventilation. Når det ikke sker, får det en påvirkning på mennesker. Vi bliver trætte, får hovedpine, og det betyder også noget for, hvor god vores indlæring er, siger professoren.

SF ønsker derfor sammen med Dansk Byggeri, der repræsenterer byggebranchen, at der oprettes en pulje på 200 millioner kroner årligt, hvor kommunerne kan søge om at låne penge til at forbedre indeklimaet.

- Det skal være penge, som er direkte målrettet til at forbedre indeklimaet, og det skal ikke være en del af kommunernes normale anlægsloft, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Hun fortæller, at pengene kun skal være et lån, da det er kommunernes opgave at stå for renoveringen. Til gengæld vil lånet ifølge hende betyde, at kommunerne kan komme hurtigt i gang.

- Vi burde have gjort noget ved det for længst. Men man må sige, at dansk økonomi har det væsentligt bedre, end da vi sad i regering. Så der er luft til at gøre nogle af de ting, der er nødvendige for, at de mindste i vores samfund også får det bedre, siger hun.

/ritzau/