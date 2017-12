Indboforsikringen kan drille som samboende

København. Normalt dækker en enkelt indboforsikring en enkelt husstand, men sådan er det ikke altid. Der skelnes nemlig mellem, om beboerne i husstanden bor der sammen eller hver for sig.

»T o personer, der deler en bolig, kan dækkes af den samme indboforsikring. Forsikringsselskabet skal bare gøres opmærksom på, hvem husstandens anden beboer er,« slår Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent ved Penge- og Pensionspanelet, fast.

Det vil altså sige, at kærestepar dækkes af samme indboforsikring. Hvis et par flytter sammen i en bolig, som den ene boede i i forvejen, bør man dog kontakte sit forsikringsselskab for at fortælle, at forsikringen nu skal dække over to personer.

Eventuelt bør forsikringssummen også sættes op. For selv om det er samme antal kvadratmeter, vedkommende bor på, kan ejendelene i boligen godt stige i værdi, når der flytter en ekstra person ind.

Hvis I er to venner, der flytter sammen i en fælles bolig, vil en enkelt indboforsikring også kunne dække jer begge.

Læs også Få klarhed over forsikring mod tab af erhvervsevne

»Grænsen går mellem, hvorvidt man etablerer en bolig sammen, eller om man lejer sig ind hos andre,« fortæller Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent i brancheforeningen Forsikring & Pension.

Det vil altså sige, at hvis man lejer et værelse hos en bekendt, er man som udgangspunkt logerende og skal have hver sin indboforsikring. Hvis lejer og logerende har en relation i forvejen, kan forsikringsselskaberne godt acceptere, at I deles om en enkelt indboforsikring.

Ved bofællesskaber, hvor der ofte bor flere end to personer i en bolig, kan man risikere også at skulle have hver sin forsikring. Også selv om alle beboere har en relation til hinanden.

»Mange forsikringsselskaber vil kun acceptere en samlet indboforsikring for bofællesskaber af to-tre personers størrelse. Der kan selvfølgelig godt være forskel,« siger Anja Lintrup Sørensen fra Forsikring & Pension.

Læs også Lad din bilforsikring overvåge dig og spar penge

- Alle selskaber siger, at to samboende er ligestillet med kærestepar, men hvis der kommer flere beboere i boligen, kan der være situationer, hvor forsikringen ikke vil dække dem alle, fortsætter hun.

Fællesarealerne i en delt bolig dækkes af hver enkelt indboforsikring. Hver forsikring dækker, de ejendele forsikringstageren ejer. Anja Lintrup Sørensen understreger dog, at det altid er en god idé at tage kontakt til sit forsikringsselskab og spørge, hvordan de forholder sig til bofællesskaber.

- Nogle forsikringer, man kan tegne med studie- eller ungdomsrabat, har særlige vilkår og vil konsekvent kun dække en enkelt beboer i husstanden. - De fleste rejseforsikringer har samme regler som indboforsikringer. Her kan du også få din kæreste med på din forsikring, hvis I bor sammen. - Ulykkesforsikringer er altid personlige, men det er muligt at udvide til samlever eller børn. Det er bare noget, man selv skal gøre. Kilde: Anja Lintrup Sørensen.

/ritzau fokus/