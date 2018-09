I strid med intentionen: Københavnske bilister kommer for hurtigt igennem morgentrafikken

I snit kom bilister i den københavnske morgentrafik ét lille minut hurtigere fra A til B i 2017, end hvad et flertal af Københavns politikere havde ønsket.

Det viser Københavns Kommunes nye redegørelse for trafikafviklingen i 2017.

Omvendt er rejsetiden blevet længere for københavnske cyklister og buspassagerer i samme periode, men ifølge kommunen skyldes det formentligt henholdsvis et spinkelt datagrundlag og nu løste tekniske problemer, hvorfor det er svært at konkludere noget endeligt på baggrund af det.

Derfor – tilbage til rejsetiden for københavnske bilister:

I 2014 satte Københavns Kommune sig et mål for, hvor lang tid det må tage at transportere sig igennem byen på cykel, i bus og i bil.

Hvis vi skal motivere folk til at vælge cyklen, skal det ikke være cyklerne, der holder i kø. Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester i København

Den politiske vision var at nedbringe rejsetiden for de to førstnævnte transportformer, som er pladsbesparende og mere miljøvenlige, ved at implementere nye trafiksignaler og intelligente transportsystemer for 141 mio. kr.

Generelt var målsætningen for byens bilister ikke at forværre deres rejsetid.

Det er den heller ikke blevet, fremgår det af den nye redegørelse.

Tværtimod.

Siden 2011 er det kun blevet hurtigere at køre igennem Københavns morgentrafik i bil – også hurtigere, end kommunen havde som målsætning.

Således var målet, at bilisters rejsetid på en række strækninger i snit skulle være 14,6 minutter i 2018, men i 2017 brugte bilisterne 13,9 minutter, og det er ikke meningen i en by, hvor flere skal motiveres til at vælge cykel, kollektiv trafik eller gang over den firehjulede.

»Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at bilister som de eneste kommer hurtigere igennem byen. Lige nu ligner det ikke, at vi når vores servicemål for cykler og busser, og for mig er det de vigtigste mål at nå. De pladseffektive transportformer skal være de nemmeste, bedste og hurtigste i en by med trængselsproblemer, og man fylder bare mindre på en cykel end i en bil,« siger teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL).

Kan biler i København komme for hurtigt frem ifølge dig?

»Nej, for det er ikke et mål, at biler skal holde stille, og tomgangskørsel er også forurenende. Men det er klart, at i det øjeblik fordelingen af byens plads er skæv, så det er cyklerne, som holder i kø, mens bilerne suser af sted, så skal vi kigge på fordelingen igen. Hvis vi skal motivere folk til at vælge cyklen, skal det ikke være cyklerne, der holder i kø,« siger hun.

Ifølge borgmesteren har kommunen forskellige knapper at skrue på for i højere grad at tilgodese cyklisterne i den københavnske trafik.

For eksempel kan man beslutte at indsnævre vejbaner og få bredere cykelstier, sikre cyklisterne færre stop ved at tilpasse lysreguleringen og trafikinformere om de hurtigste ruter på digitale skilte.

»Så nu skal vi kigge på, om vi kan optimere noget for busserne og cyklerne – også på bekostning af bilisterne. Når det er koldt eller regner, er det rarere at sidde i en bil end på en cykel, så der er nødt til at være nogle andre fordele, hvis folk skal vælge og fortsætte med at vælge cyklen,« siger Ninna Hedeager Olsen.