I min datters klasse er børnene kommet for sent i skole 58 gange på to måneder

Klasselæreren havde gjort regnskabet op.

I november og december havde der været 58 tilfælde med et eller flere børn i min datters klasse der var kommet for sent i skole.

58 gange, hvor klokken otte var blevet til ret så meget over.

Beskeden lå på ForældreIntra og sagde det sort på hvidt.

Læs også Derfor vælger kvinder at bruge tiden på børn og familie frem for at holde sig sunde i en veltrænet krop

Trods armbåndsur, iPhone-påmindelser og ur på køkkenvæggen er vi gået evolutionært i stå.

Vi voksne kan åbenbart ikke klokken.

Det er da vildt pinligt, var min første instinktive tanke.

Læs også »Jeg havde ikke i sinde at begynde min mor-karriere ved at udøve spionage«

Indtil jeg kom i tanke om, at vi selv har været blandt synderne et par gange.

Der er barnet blevet afleveret absolut over sidste øjeblik på morgener, hvor kaosteorien er blevet testet til det yderste:

Først vælter gryden med havregrød, så græder nummer et over forkerte strømper, nummer to bliver sur, over at det er mandag, en ble skal skiftes lige i det øjeblik, flyverdragten er kommet på, kæden på cyklen ryger af og ... Argh!

Læs også Jannie er træt af opdragelsesdebatten: »Den danske curlingforælder er en myte«

Vi forældre flyder over af åndssvage undskyldninger.

Så blev husnøglen væk. Så var lille Viggo lidt særligt sensitiv/ekstrovert/sur her til morgen. Så var Ellas regntøj ikke i den rigtige farve.

Men vi kan ikke være det bekendt. Landet over kommer børn hver dag for sent i skole.

Læs også Luna ammer tre børn: »Jeg er blevet kaldt klam og pædofil«

Det er et fænomen, skoler har kæmpet med i årevis, fordi den tidsoptimistiske egoisme ikke sådan lige er til at slå ned.

Undervisningen bliver afbrudt af de små, der bliver skubbet ind i klasseværelset eller af forældre, der liiige skal give en besked til læreren, når de nu alligevel står der i døren.

Læs også »På et tidspunkt holder vi op med at se vores familie­medlemmer som individer. Vi ser dem som funktioner«

Der er flere eksempler på, at kommunen og skolen må træde ind som opdragende big mothers, fordi forældrenes egen tidsfornemmelse er sat helt ud af kraft.

I Næstved Kommune måtte man i sommer råbe forældrene op med en decideret kampagne, fordi alt for mange børn møder for sent, og fordi børnene selv synes, at det er pinligt at komme senere end kammeraterne.

Læs også Hvem i alverden vil ikke kysse sine børn på munden?

Kommunen sender også SMSer til forældrene, når deres barn kommer for sent.

På nogle skoler låser man døren, når skoledagen starter. Andre steder har man indført teaterringning for at få børnene til at møde præcist og verfet forældrene til børnene i de små klasser ud af døren.

Flere steder i landet er der også blevet indført fleksibel mødetid på skolen, hvor elever kan møde ind mellem klokken 8 og 8.30.

Læs også Lola Jensen guider til familielivet: Der skal være mere ro!

En virkelighed, der lyder meget rar for den kreative klasse, der har et flydende og fleksibelt arbejdsliv og hvis økologiske kaffe om morgenen tager 20 minutter at brygge. Den slags skal der også være tid til, må vi forstå.

Det er nemt at lade sig forblænde af ideen om en senere mødetid i folkeskolen.

Det ville absolut være dejligt, hvis verden med et snuptag kunne ændre sig efter vores private behov.

Læs også Sådan gør du dit barn til en vinder

Vi vågner jo ikke længere, fordi hanen galer, og koen skal malkes.

Men hvis tidligere generationer kunne klare en så simpel opgave, hvorfor kan vi ikke finde ud af stå op i god tid, gøre børnene klar og sige godmorgen til læreren lidt i klokken otte?

Læs også Børn swiper sig gennem barndommen: »Vi er ved at gå for vidt i min generation«

Det eneste, vi fortæller børnene, er, at de ikke behøver tage skolen alvorligt og at det ikke er nødvendigt at have respekt for andre menneskers tid – og det er da vildt pinligt.