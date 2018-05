I disse dage modtager du bunkevis af e-mail – og det forsøger kriminelle at udnytte

I bunken af e-mail, du i disse dage modtager fra virksomheder, banker og butikker om ændrede sikkerhedsregler, forsøger kriminelle ifølge et sikkerhedsfirma at snige sig ind for at lokke personfølsomme oplysninger fra dig. Nets og politiet har dog ikke registreret nogen henvendelser – endnu.